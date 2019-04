28A, un día muy duro para Belén Esteban pero no por las elecciones

Belén Esteban pasa por uno de los momentos más felices de su vida. El 22 de junio la princesa del pueblo y su Miguel se darán el sí quiero y por ello sus sentimientos están a flor de piel. Sobre todo este 28 de abril, un día especialmente duro para la colaboradora de ‘Sálvame’.

La persona más especial en la vida de Belén Esteban

Belén Esteban ha explicado en numerosas ocasiones que su padre ha sido una de las figuras claves en su vida.

El mensaje más emotivo de Belén Esteban

«Papá, hoy hace 13 años que ya no estás con nosotros. No te imaginas lo que me acuerdo de ti. Te extraño mucho. Te quiero mucho», escribía Belén Esteban en sus redes sociales junto a una tierna imagen de su padre.

El papel de Jorge Javier Vázquez en la boda de Belén

Jorge Javier Vázquez reapareció en su cortijo, ‘Sábado deluxe’, después de 49 días de ausencia debido a su descanso tras haber sufrido un ictus. A su vuelta al programa de Telecinco, fue Belén Esteban la encargada de hacer que el presentador recibiera alguna que otra sorpresa. Entre estas, se encontraba la invitación a su boda. «Te quiero mucho y vas a ser testigo de mi boda«, decía la de Paracuellos emocionada a su amigo.

Su mejor momento

La colaboradora está pasado por uno de lo mejores momentos, tanto personal como profesionalmente.

La boda del año

Belén Esteban ha ido entregando en mano y de manera personalizada las invitaciones de su boda.