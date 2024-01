Las redes reaccionan a la pullita de Brays Efe a Pablo Motos en los Premios Feroz: "Sublime"

Los Premios Feroz 2024 se celebraron durante la noche del viernes 26 de enero en el Palacio Vista Alegre de Madrid y dejaron multitud de anécdotas. Unos looks de infarto, una alfombra roja marcada por la violencia de género y unos premios más que merecidos. Sin embargo, uno de los momentazos de la noche fue protagonizado por Pablo Motos. Inesperadamente, ya que el presentador de 'El Hormiguero' no se encontraba presente en la gala. Fue precisamente el conductor de los Premios, Brays Efe, el que evocó al valenciano mientras entrevistaba a Andreu Buenafuente y Berto Romero.

Las reacciones de los usuarios al zasca de Brays Efe a Pablo Motos

Ambos humoristas estaban nominados por su serie 'El otro lado' y el intérprete de 'Paquita Salas' quiso saber en qué se habían inspirado: "Interpretas a un presentador que se convierte en un fantasma al que le cuesta adaptarse a los nuevos tiempos. Para prepararte, ¿cuántas horas has visto de 'El Hormiguero'?". Una demoledora crítica al programa de Pablo Motos, ya que hacía referencia a que el presentador no se habría adaptado del todo bien a los nuevos formatos de la televisión y se habría quedado un poco... "obsoleto", tal y como han comentado los usuarios de las redes sociales.

Todo el auditorio estalló en risas y las caras de Buanefuente y Romero eran un poema. Aunque optaron por no decir nada, sus gestos lo dijeron todo: asintieron y aplaudieron en señal de afirmación ante la broma del actor. "Brays Efe, eres todo para mi", "Aquí va a haber llamada a Brays Efe de las hormigas de Pablo Motos", "Berto en plan joder por qué no se me ha ocurrido a mí", "Cualquier mañana de estas se Brays se despertara con una cabeza de una hormiga (petancas seguramente) en su cama", "¿Qué le dolerá más al hormiguita, las risas a pierna suelta o los aplausos al comentario?", "Brays Efe hundiendo a Pablo Motos en medio de la gala de los feroz... presentador de millones" o "La hostia ha sido tal que hasta a mi me sigue pitando el oído", son algunos de los desternillantes comentarios que han inundado las redes sociales desde anoche ante la broma del presentador.

Las pullitas de Sofía Vergara a Pablo Motos

Una pullita en toda regla que el universo 2.0 se lo ha tomado como si Brays se hubiese aliado con Sofía Vergara y tuviesen una misión común: hundir a Pablo Motos. "El guion de Brays Efe huele que está escrito por Sofía Vergara", comentan. Recordemos que la actriz de 'Griselda' acudió al programa de las hormigas hace unas semanas y lanzó varios zascas al presentador al no querer responder a esta pregunta. Mientras la entrevistada explicaba cómo había sido interpretar un papel más dramático, el presentador se 'picaba3 porque le había hecho "la entrevista entera" al responder a todas las preguntas en una. A lo que su invitada respondía con otro irónico comentario que dejaba Motos sin palabras: "Haz preguntas más precisas si no quieres que te conteste genéricamente".

En otro momento de la entrevista, Sofía Vergara volvió a demostrar su sentido del humor cuando Pablo Motos le pidió que repitiera su pronunciación de 'Modern Family'. "¿Me sale mal? ¿Hablas mejor que yo?", le contestaba su invitada, dejándole sorprendido con sus comentarios... "¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?"... "Estoy empezando a sudar por la espalda con esta conversación", admitió Pablo Motos.