Raquel Mosquera es la protagonista del nuevo número SEMANA. La peluquera ofrece su entrevista más sincera después de haber pasado por una de las etapas más duras y complicadas en lo que se refiere a su salud. Sin embargo, desde hace unos meses está disfrutando de un momento muy feliz y así lo deja ver en un bonito reportaje que podrás encontrar en tu revista favorita.

En esta sincera entrevista, la empresaria vuelve a hablar con cariño del que fuera su pareja, Pedro Carrasco. Es tal el amor que sentía y todavía siente por él que su casa está llena de recuerdos. Ella misma desvela en SEMANA qué guarda todavía. «Yo en el gimnasio de mi casa tengo los trofeos de Pedro e incluso fotos de nuestra boda o de sus padres, e Isi lo respeta porque sabe fue muy importante mientras duró y ahora, mi amor es él. Y a los niños también se lo he explicado todo para que, además, lo sepan por mí», declara en las páginas de SEMANA.

Ha querido dejar claro que su pareja, Isi, es consciente de los recuerdos tan bonitos que tiene Raquel de Pedro: «Isi respeta mucho a Pedro. Cuando le conocí me dijo que el hecho de que tras fallecer él le siguiera queriendo era señal de que era una buena mujer. Eso me gustó mucho».

Raquel Mosquera protagoniza la portada de SEMANA

En su casa todavía guarda un rincón dedicado al que fuera su pareja. No son las únicas palabras que ha dedicado a Pedro Carrasco. «Yo estuve enamoradísima de Pedro que, por desgracia, falleció. Me enamoré de Toni, pero vi que no teníamos nada que ver y rompimos. Y ahora estoy con un hombre al que adoro y admiro como trabajador, tiene buen corazón y, además, es muy familiar. Yo soy así también», declara.

En el nuevo número de SEMANA, que ya está a la venta en todos los supermercados y kioscos del país, podrás leer la entrevista que la peluquera ha concedido en exclusiva. En ella que damos la bienvenida a diciembre con una charla en la que la empresaria habla a corazón abierto de su vida, su centro de belleza en Las Rozas o su chalet de Galapagar, que sigue a la venta.

La pandemia ha supuesto un duro varapalo para Raquel

La irrupción de la pandemia supuso un duro varapalo para Raquel Mosquera. Lleva trabajando desde que era muy joven, pero el parón que supuso el confinamiento y las restricciones de movilidad y aforo para evitar el avance de la pandemia afectaron, y mucho, a los negocios de la pareja. Ella vio cómo su peluquería tuvo que permanecer meses cerrada. Isi, por su parte, afrontó el cierre forzoso del restaurante que regenta en la localidad madrileña de Móstoles. Todo ello ha provocado que tomen la decisión de reducir todo lo posible los gastos familiares y trasladarse a una vivienda más pequeña, y más próxima a la peluquería de Raquel, haciendo más llevadero para todos el día a día.