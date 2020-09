El pasado mes de junio, Pablo Alborán confesó su homosexualidad en un vídeo que fue muy aplaudido y recibió un aluvión de mensajes de apoyo

Pablo Alborán siempre se ha mostrado muy discreto a la hora de hablar de su vida personal. Hasta ahora. El artista reveló el pasado mes de junio su homosexualidad y ahora desvela el verdadero motivo por el que hizo esta aclaración. Y es que con esta declaración, Alborán tan solo busca normalizar su vida y que no se convierta en noticia el día que de un paso definitivo en su vida como el de tener hijos o el de casarse. Al desvelar su homosexualidad, llegados el momento de darse el ‘sí, quiero’ o adoptar a un bebé, este no se convertiría en noticia y revolucionaría el mundo de la crónica social. Por este motivo, el cantautor decidió desvelar él mismo su homosexualidad. De hecho, él asegura que así no será una «pillada» el día en el que le hagan fotografías, por ejemplo.

Pablo Alborán se ha quitado un peso de encima

Él mismo ha confesado esto en una entrevista reciente en GQ, donde ha hablado abiertamente del vídeo que compartió con sus seguidores y que se convirtió en viral: «Y aunque yo he vivido y he tenido mis parejas, no quería que si el día de mañana tengo hijos, o me caso, o lo que sea, la sensación fuera la de una ‘pillada’. Quería darle normalidad porque yo en mi vida siempre se la he dado”, ha asegurado al mencionado medio de comunicación. Por lo que tal y como hemos dicho anteriormente, a pesar de que Pablo no ha mostrado su vida más personal a través de las redes sociales o públicamente, ha decidido no esconderse más y normalizar esa parte de su vida que también es suya.

«Estoy aquí para contaros que soy homosexual», confesaba el pasado mes de junio el artista a todos sus seguidores en la red social. Una confesión con la que Pablo Alborán pone fin a los rumores que llevaban circulando desde hace tiempo por las redes sociales a modo de debate. «Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de la libertad o la igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia o la homofobia… cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso», reflexiona el cantante en su vídeo.

El hecho de publicar este vídeo fue muy aplaudido y tachado como un acto de valentía. De hecho, fueron muchos los rostros conocidos de nuestro país que tomaron los mandos de sus redes sociales para mostrar su orgullo y apoyo a Pablo Alborán. Muchos le felicitaron por haber encontrado las fuerzas y la voluntad para abrirse de tal manera y confesar que es gay sin miedo al qué dirán o a cómo esto podría afectar a su carrera, como ya sucedió de manera negativa a Ricky Martin, hasta que reenfocó su música y regresó con mayor fuerza si cabe años después.