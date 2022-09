Rocío Carrasco vuelve al prime time este martes 6 de septiembre con ‘El nombre de Rocío’ y un posterior debate en el que ya no estará Carlota Corredera, sino Sandra Barneda al frente del mismo. Está previsto que hable de la figura de su madre y, además, responda sobre los muchos conflictos familiares que le acompañan, así como a las críticas que sabe que recibirá. Justo antes de que llegue a la pequeña pantalla, ya hay quien se ha pronunciado y quien ha estallado contra la protagonista del documental. Raquel Mosquera ha dado su opinión, pero ¿cómo se toma la hija de Rocío Jurado este tipo de comentarios justo antes de su estreno?

Vídeo: Europa Press

Justo cuando ha estrenado su espectáculo en Valladolid, Rocío Carrasco ha respondido a las preguntas de los periodistas, demostrando que no tiene pelos en la lengua. Lejos de querer batallar en los días previos a su regreso a televisión, Rocío prefiere no avivar guerras y que sean los espectadores los que juzguen por sí mismos. Cabe recordar que no es la primera vez que se enfrenta a la viuda de su padre, Pedro Carrasco, en los medios de comunicación, de hecho, ambas han mantenido una guerra abierta en los últimos meses. Raquel Mosquera tras ser testigo de los recuerdos que Rocío Carrasco ha compartido con la audiencia su vida, al igual que la vida de Pedro, ha cargado contra ella tachándola de «payasa y mala persona».

Esta relación hace años que saltó por los aires, aunque es una incógnita si dejarán atrás el mal rollo que existe entre ellas o por el contrario seguirán las críticas contra la otra esta temporada. En el vídeo que te ofrecemos en este artículo se puede apreciar cómo Rocío Carrasco ha optado por no darle importancia a las declaraciones de Raquel Mosquera, una nueva actitud que a muchos les ha sorprendido. El pasado mes de julio en ‘El Deluxe’ habló de ella sin tapujos y acusó a la peluquera de ser «mala, cruel y manipuladora», unas acusaciones que no pasaron en su momento desapercibidas y que podrían traer a primera línea mediática sus continuos enfrentamientos.

Eso sí, Rocío asegura estar preparada para recibir comentarios negativos una vez se emitan sus episodios en prime time y es que como ya dice Rocío «ella ya cuenta con las críticas y con los detractores», lo que desvela que «está curada de espanto».

Su inminente regreso

El regreso de Rocío Carrasco ha generado ciertos nervios en la cadena. Esperan conquistar de nuevo al público, tal y como sucediera en su primer capítulo en la cadena de televisión, aunque saben que es muy difícil. Nos remontamos al pasado 21 de marzo, fecha en las que se emitieron dos capítulos que lograron un 33,2% de cuota de pantalla, un dato que generó un gran impacto en Telecinco. Poco a poco fue perdiendo cierto fuelle hasta cerrar temporada con un 25,5% de cuota y 2.116.000 espectadores, siendo una incógnita en qué puesto quedará en el ranking esta vez en lo que a audiencias se refiere.