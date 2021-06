La reacción de Tamara Falcó a las duras acusaciones de Esther Doña

Este martes se celebraba en Madrid la feria gastronómica ‘Madrid Fusión’, espacio en el que, además de estimular el paladar con nuevas propuestas, también se aprovechó para rendir homenaje a Carlos Falcó. El marqués de Griñón falleció a principios de la pandemia del coronavirus en 2020, dejando a sus hijos sumidos en la tristeza, así como a su viuda, Esther Doña. Sin embargo, esta última causó baja en el acto y su ausencia fue muy comentada. Allí si estaba Tamara Falcó, así como sus hermanos Xandra y Manolo, lo que hacía más destacado el hueco que dejaba Esther en este improvisado homenaje a su marido.

Pero la sorpresa llegó después, cuando esta aseguró cabreada que no fue al acto simplemente porque no había sido invitada: “Muy sorprendida tengo que deciros que en ningún momento he tenido conocimiento de este homenaje al que, por supuesto, hubiera asistido si hubiese sido invitada”, lanzaba en sus redes Esther Doña a modo de bomba que caía a los pies de Tamara Falcó, con la que no mantiene una buena relación. Una dura acusación a la que ahora debe hacer frente la hija de Carlos Falcó, ante las evidentes preguntas de los reporteros al respecto.

La reacción de Tamara Falcó ante esta nueva polémica que le enfrenta a Esther Doña ha sorprendido a propios y extraños por su frialdad. La marquesa de Griñón no ha ocultado que no siente especial simpatía por la viuda de su padre, incluso antes de que este faltase, pero el gesto de no invitarla al homenaje ha sido ampliamente criticado por muchos. Vea el vídeo para conocer cómo hace frente Tamara a este nuevo bache en su vida, ya convulsa ante los rumores de supuestas infidelidades de su novio, Íñigo Onieva, y la foto que ha subido en sus redes con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. ¡Dale al play!