La reacción de Rocío Carrasco a la presencia de David Flores en la final de ‘Supervivientes’

Rocío Carrasco se ha convertido en una de las grandes protagonista de este fin de semana como consecuencia de la victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes’. La final del reality más extremo de Mediaset escondía una sorpresa totalmente inesperada, la presencia en el plató de David Flores. Las cámaras de los reporteros han buscado la primera reacción de su madre cuando le preguntan por este tema.

«Yo ya expresé mi opinión en el documental. Ahora es la gente la que debe de juzgar», asegura la hija de las ‘más grande’ sin querer entrar en más detalles. Junto a su marido, Fidel Albiac, se encuentra disfrutando de unos días de descanso en la Costa Brava. Unas vacaciones en las que están combinando buena gastronomía con mejor música. La pareja asistió al concierto de Pablo López que se celebró durante el Festival de Cap Roig en el municipio gerundense de Palafrugell.

Esta escapada romántica se ha producido cuando el nombre de Olga Moreno está en boca de todos. La mujer de Antonio David Flores se alzó con el cheque de 200.000 euros que la convertía en la ganadora de esta última edición. En el plató para recibirla estaban los dos hijos mayores de su marido, Rocío y David Flores. La presencia de este último fue una auténtica sorpresa para los espectadores, también para la propia protagonista quien se quedó atónita al verle.

El joven abrazó a la mujer de su progenitor mientras le daba el siguiente mensaje: «Olga, eres la mejor persona que he conocido en toda mi vida». Se trataba, además, de la primera ocasión en la que le veíamos delante de las cámaras. «Olga Moreno Obrero, la mejor del mundo entero”, añadía.

Un invitado inesperado

Un gesto que no ha estado exento de polémica al igual que la victoria de Olga Moreno. Terelu Campos, gran amiga de Rocío Carrasco, no quería ni siquiera visionar las imágenes cuando se las han puesto en el programa ‘Viva la vida’ donde colabora todos los fines de semana. «No me apetece verlas, me causa dolor, mucho dolor, no me apetece verlo más», afirmaba visiblemente afectada. «Hay cosas que no me parecen bonitas y no me parecen que sean convenientes. Hay personas que no deben estar formando parte de un círculo público».

Por su parte, Carmen Borrego se mostraba totalmente indignada y así se lo hacía saber a la audiencia. «Esta señora ha participado en cosas para separarle de su madre. ¿Quién protege a ese niño ahora? Olga ha sido colaboradora necesaria. Ha ido de víctima hasta el último minuto, su realidad es hablar de los hijos de otra madre», sentenciaba. También se mostraba muy crítica con la participación de la sevillana: «Hay cosas que dice y siento vergüenza. Se ha ido a un concurso y lo ha hecho fenomenal. Ella ya había visto cosas aquí. Cuando ves el sufrimiento de una persona y te da exactamente igual, siento vergüenza».