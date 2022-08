Días después de que ‘Supervivientes‘ llegara a su fin y todos los concursantes hayan regresado a sus respectivos hogares, Lucía Dominguín se ha sentado en el ‘Deluxe‘ y se ha pronunciado sobre el concurso de Nacho Palau. En medio de su charla, la hija de Lucía Bosé ha revelado cuál ha sido la reacción de su hermano, Miguel Bosé, al enterarse de que el escultor había rehecho su vida con Cristian.

Después de confesar en Honduras que estaba enamorado de nuevo y había rehecho su vida, Nacho Palau reconocía que probablemente Miguel Bosé sentiría celos al enterarse de la buena noticia. Sin embargo, Lucía Dominguín ha desmentido sus sensaciones. «Miguel no tiene celos, no es un tío celoso«, comentaba. Además, también ha reconocido que no ha seguido muy de cerca el concurso del escultor, aunque sí han hablado a su vuelta de la isla.

«Todo lo que he visto, lo he visto muy bien. Todo muy bien, todo muy bien hecho. Ahora es el momento de Nacho. Yo no sé si Miguel ha visto a Nacho, yo he creído en Nacho desde el principio. No tenía ninguna duda de que lo iba a hacer bien«, reflexionaba la invitada del programa. Pocos minutos después, la hija de Lucía Bosé se pronunciaba acerca de la separación entre el cantante y el escultor.

«Se ha demonizado a mi hermano Miguel cuando Nacho también ha hecho cosas mal. Han contado mentiras. Miguel está fantástico, cariñoso, agradable… En su casa se está de fábula. No es gruñón lo que pasa es que es perfeccionista, le gustan las cosas perfectas o por lo menos bien hechas. Fui hace poco a verlos (a Miguel y a los niños) y estaban allí los cuatro e hice un risotto. Nacho creo que fue a ver a los niños, pero yo no estaba allí», desvelaba.

Lucía Dominguín nunca ha hablad con su hermano de su separación

Por otra parte, Lucía Dominguín se ha desecho en halagos hacia su hermano y ha hecho hincapié en que sigue ayudando a mucha gente. La madre de Palito cree que el cantante y Nacho Palau no llegaron a un acuerdo y por ello hay muchos líos con abogados. «Con Miguel nunca he hablado del tema de los niños y yo no tengo derecho a darle ninguna opinión, por mi carácter. Miguel lo pasó muy mal, lo pasó fatal, lo que pasa es que cada uno lo pasa de una manera. Yo no puedo estar en las tragedias de todo el mundo, la tienen que vivir ellos. Yo lo único que puedo es estar ahí si me necesitan», aseveraba.