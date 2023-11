La reacción de Jessica Bueno al escuchar un hit de su ex, Kiko Rivera, en 'GH VIP'

Hace solo dos años Kiko Rivera y Jessica Bueno evidenciaron que no era oro todo lo que relucía. Ambos se reencontraron en la Primera Comunión de su hijo mayor, pero poco después se desató una guerra que la sevillana tildó de "lamentable". Y es que el padre de su hijo llegó a decir que llevaba años aceptando cosas con las que no estaba de acuerdo por su bien. Pues bien, 24 meses más tarde de aquello las aguas son mucho más mansas. Así lo demuestra la reacción de Jessica Bueno en la última fiesta de 'Gran Hermano VIP', donde de forma intencionada sonó la canción 'Que se quite el top' de Kiko Rivera, una actitud con la que hizo evidente cómo se llevan ahora.

Jessica Bueno y Kiko Rivera enterraron el hacha de guerra

Cuando solo quedan unas horas para la nueva gala del reality, se descubre que Jessica Bueno ha dejado atrás las rencillas. Prueba de ello que cuando suene uno de los temas musicales más míticos de su ex se arranque a bailar. Mientras sus compañeros estaban bailando en el jardín de la casa más famosa de la televisión, la modelo lo ha dado todo e incluso cantado, un curioso detalle que deja ver que ni mucho menos es la primera vez que la escucha.

Aunque no ha sido la única canción de alguien de su pasado que se ha elegido para que Jessica y el resto de participantes de 'GH VIP' contonearan su cuerpo. Y es que poco después ha sonado una de las más míticas de la que fuera su suegra, Isabel Pantoja. La tonadillera y la maniquí no siempre supieron entenderse, sin embargo, ambas han sabido hacer de tripas corazón por Fran, a quien adoran por encima de todo. Un hecho que se volvió a hacer patente al sonar 'Se me enamora el alma', instante en el que Albert Infante ha soltado un chascarrillo que ha hecho reír a todos: "Lo que ha unido Isabel Pantoja no lo separe nadie".

Las cariñosas palabras de Jessica Bueno hacia Irene Rosales

Cabe señalar que para ella no es un tema tabú. A pesar de que guarda y esconde secretos de ciertas personas de su pasado, en la pequeña pantalla solo ha tenido buenas palabras hacia Kiko. También hacia su mujer, Irene Rosales, una pieza imprescindible en la vida del músico y quien su entorno considera que es muy positiva para él. "Kiko es muy buena persona y su mujer me cae genial. Es estupenda. Le ha hecho mucho bien a Kiko. Le ha dado estabilidad y la seriedad que necesitaba", puntualizó.

Tal es el buen rollo que existe entre ellas que Irene Rosales no ha dudado ni un instante en defender a Jessica, que ahora se juega la expulsión frente a Pilar Llori. Consciente de lo importante que es apoyarla la pareja de Kiko Rivera ha utilizado sus redes sociales para intentar movilizar a todos y si se puede salvar a Jessica. "Quiero que se quede una semana más en la casa de Guadalix. Ya estamos en un momento en el que el apoyo es súper importante, sobre todo para poder llegar a la final y en este caso para que Jessica gane porque quiero que gane ella", ha escrito.