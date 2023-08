La insólita reacción de Jenni Hermoso a la polémica de Rubiales

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la celebración por el Mundial de Fútbol Femenino ha dado la vuelta al mundo. Tanto es así, que cada vez son más las personas que condenan duramente la actitud del presidente de la Real Federación Española de Fútbol e incluso piden su dimisión. Y aunque lo cierto es que el exfutbolista ya pidió disculpas públicamente por lo sucedido, quien no se había pronunciado al respecto había sido la jugadora de la Selección hasta ahora, que ha hecho uso de sus redes sociales para compartir una imagen totalmente inesperada.

La futbolista está disfrutando de unos días de descanso entre Ibiza y Formentera. Unas vacaciones tras el esfuerzo con la Selección Española de Fútbol Femenino que ella misma ha plasmado en sus redes sociales, dejando entrever que está exprimiendo al máximo cada minuto del verano junto a sus compañeras. Sin embargo, hace tan solo unas horas la propia Jenni ha hecho pública una instantánea de una de sus piernas con un tatuaje temporal en el que puede leerse #NoHayVeranoSinBeso. Unas palabras que, en otras circunstancias, habrían pasado desapercibidas, pero que ahora cobran un gran significado.

Este se trata de un hashtag que muchos rostros conocidos suelen utilizar para dejar constancia de su paso por Beso Beach, uno de los chiringuitos más populares de las islas Pitiusas. Pero lo cierto es que, en el caso de Hermoso, podría tener una connotación que gira en torno al polémico acercamiento de Luis Rubiales en pleno festejo por la Copa del Mundo Femenina. Un movimiento con el que la jugadora demuestra estar tomándose con cierto humor todo lo que está sucediendo a su alrededor, pese a que en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram puede oírse cómo dice que “no le ha gustado”.

Luis Rubiales, en el ojo del huracán

Sea como fuere, lo cierto es que el presidente de la RFEF ya entonó un mea culpa que no ha sido suficiente para muchos, como por ejemplo para Pedro Sánchez. A esto se suma que, según el medio digital ‘Relevo.com’, Rubiales llegó a pedir a la jugadora que saliera a dar explicaciones junto a él sobre lo sucedido: “Mi puesto está en juego, hazlo aunque sea por mis hijas. Necesito que salgas conmigo”, dijo. Algo que finalmente no consiguió, ya que fue él en solitario quien tomó la palabra para expresarse por el beso a Jenni, algo que veía “como algo normal”: “Fuera hay gente que se ha sentido dañada y no queda otra que disculparse. Hay que aprender de esto y saber que, cuando uno es presidente de una institución, no se puede hacer estas cosas, más en una ceremonia”, recalcaba.

Una declaración a regañadientes que no quedaba ahí, y que Luis continuaba justificando: “Estamos ante un hecho histórico y para esto llevamos mucho tiempo trabajando en la Federación. Nos sentimos orgullosos. Hay un hecho que tengo que lamentar, que es lo que ha ocurrido con una jugadora y yo. Hay una magnífica relación entre ambos, como con otras”, aseguraba. Pero lo cierto es que habrá que esperar al próximo viernes, 25 de agosto, para que tenga lugar la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF que revelará cuál será el futuro del protagonista en la institución.

1 de 3 Jenni Hermoso ha hecho uso de sus redes sociales 2 de 3 En Instagram, la jugadora ha "bromeado" sobre el beso con Rubiales 3 de 3 La deportista ya había asegurado que "no le gustó"