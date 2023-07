La reacción de Isabel Preysler a la carta de Íñigo Onieva: "Basta de pedir perdón"

Íñigo Onieva y Tamara Falcó disfrutan de su luna de miel por todo lo alto. La segunda oportunidad que se dieron en diciembre del año pasado se confirmó con su gran enlace en el Palacio del Rincón el pasado 8 de julio. Antes de llegar a ese momento hubo que pasar por un proceso de reconquista por parte del empresario. La pareja se rompió tras la publicación de un beso de este con una joven en el festival Burning Man en Estados Unidos. Tras esta decepción, el entorno de la Marquesa de Griñón, especialmente su madre Isabel Preysler, no querían ni oír su nombre. Su confianza también se la tuvo que ganar de nuevo y, para ello, su ya nuero le dejó una carta pidiendo perdón de nuevo. Fue entonces cuando la socialité dejó clara su postura: si su hija le disculpaba, ella también.

"Isabel pensó, 'ya basta de pedir perdón, Tamara te ha perdonado pues ya está solucionado'", desveló Nacho Gay en 'Y ahora Sonsoles'. Esta carta llegó después de varios intentos por arreglar la situación de Íñigo Onieva. "Intentó 'conquistar' a Isabel también. Mandaba algunos ramitos de flores y regalitos por la casa pero no surtieron efecto. Cuando ya se arreglan, en una visita a su casa deja esta carta en la que pide perdón", explican sobre ese momento.

Parece que las palabras del relaciones públicas a Isabel Preysler surtieron efecto y, por ello, no dudó en recuperarlas para su discurso en el enlace. Un alegato que no terminó de gustar a muchos de los asistentes, como el de uno de sus amigos. "En inglés, dijo que la Falcó había hecho un gran esfuerzo por recuperarlo y hubo una reacción de que no le gustó mucho...Se sintió incómoda", desvelan.

El perdón de Isabel Preysler a Íñigo Onieva: "Mi único deseo en esta vida es hacer feliz a Tamara"

La nochevieja de 2022 fue determinante para la relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Ese día, tras una visita de este, la Marquesa de Griñón decidió perdonarle y retomar la pareja que se encontraba, en ese momento, rota. Ella se encontraba en la casa de su madre en Puerta de Hierro, por lo que Isabel Preysler fue testigo de lo que sucedía de primera mano. El empresario estaba decidido a recuperar lo que había perdido, incluida a su suegra, por lo que pensó que lo mejor sería expresar sus sentimientos a través del papel. "Me he equivocado. Mi único deseo en esta vida es hacer feliz a Tamara. Siento haber molestado", aparecía escrito como el programa de Antena 3 revela este 18 de julio.

Verdaderamente sentía que estaba escogiendo las palabras adecuadas para, al menos, poder acercar posturas ahora que regresaba con su hija. "Me he equivocado. Mi único deseo en esta vida es hacer feliz a Tamara. Siento haberos molestado", continuó en la búsqueda de ese perdón que, finalmente, terminó llegando y materializándose en una de las bodas del 2023. Unas letras que guardaban, de su puño y letra, la promesa que ya le había hecho en persona a la que sería su mujer. "Le viene a decir que va a dedicar el resto de su vida en hacer feliz a Tamara Falcó", contaron en 'El programa de Ana Rosa'.