La reacción del hijo de Carmen Borrego a las palabras de Alejandra Rubio

En las últimas semanas, Alejandra Rubio están en el punto de mira por defender a su tía, Carmen Borrego, de determinadas actitudes de su primo, José María Almoguera Borrego. La hija de Terelu Campos ha dejado claro que no tiene ningún tipo de relación con su primo y tampoco va a forzar un reencuentro para conocer a su hijo recién nacido. A este respecto, el nieto de María Teresa Campos ha reaccionado.

Alejandra Rubio fue muy clara y aseguró que no tenía ningún tipo de trato con su primo, aunque le desea todo lo mejor en esta nueva etapa que está viviendo junto a su recién nacido. 'Fiesta' ha podido hablar con el hijo de Carmen Borrego para preguntarle por su opinión acerca de las declaraciones que la hija de Terelu Campos ha tenido sobre él. José María Almoguera ha sido muy sincero y no ha querido entrar a valorar nada. "No me interesa, no tengo nada que decir", explicaba a la redactora del programa mientras que se escuchaba al pequeño Marc llorando de fondo.

Estas declaraciones dejaban un poco fría a Alejandra Rubio, que no entendía si su primo quería entrar en la discusión o simplemente apostaba por permanecer al margen del foco mediático. "No creo que lo diga como que no le intereso, espero que no lo diga por mí. Si lo dice por mí me da pena. Creo que él no quiere participar de esto", reflexiona la joven. Igualmente, la colaboradora ha revelado que el otro día tuvo una conversación con su primo después de que se afirmara que ella le había criticado y le había tachado de "caprichoso y maleducado". "No he tenido problemas con José, no es habitual que nos escribamos. A mí me da pena, me encantaría conocer a su hijo. Me alegro por él en esta nueva etapa", dice en tono conciliador. De la misma forma, insiste en que primero tienen que solucionar sus diferencias su primo y su tía. "No tengo ningún problema con él y si él lo tiene conmigo no lo ha manifestado", asevera.

La cruzada de Alejandra Rubio con su primo

Hay que recordar que la semana pasada Alejandra Rubio confirmó que tenía una nula relación con su primo y que éste todavía no le había escrito para conocer a su hijo. La joven indicaba que no iba a ir detrás suya y que el momento llegaría cuando él considerase. Además, también dio la cara por su tía, sobre la que considera que su hijo no le ha tratado bien en estos meses.