La reacción de Fabiola Martínez al contundente comunicado de Gabriela Guillén

Gabriela Guillén ha emitido, este martes, un contundente comunicado "con el fin de restablecer los derechos de la intimidad de su entorno y de su hijo". La fisioterapeuta afirma que "tras darse a conocer la noticia de mi recién nacido se ha llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de algunos medios y paparazzi a mi madre con intromisión en su vida personal y, por tanto, privada". Unas palabras con las que la ex pareja de Bertín Osbone pone de manifiesto que, desde el nacimiento de su primer hijo, fruto de su esporádica relación con el cantante, está completamente desbordada por la situación.

"Ante tales circunstancias, me veo en la precisión de hacer este comunicado, rogándoles a todos el debido respeto para mi entorno familiar y mi propia persona y mi hijo, significándoles que, en caso contrario... me veré obligada a hacer uso de cuantas medidas la Ley me otorga", dice Gabriela en su escrito. Unas declaraciones ante las que ha reaccionado Fabiola Martínez quien, de forma indirecta, sigue en el punto de mira en cada una de las polémicas que rodean la nueva paternidad de su ex, Bertín Osborne.

Vídeo: Europa Press

En esta ocasión Fabiola Martínez se ha mostrado muy sincera al respecto, confesando que no sabía nada sobre el reciente comunicado que ha enviado Gabriela en el que pide respeto a los medios y anuncia medidas legales contra todo aquel que no respete su intimidad. "No tengo ni idea, no sé de qué me estáis hablando", ha contestado la empresaria cuando le han preguntado por ello. Centrada en su nueva vida de soltera, sus hijos y sus nuevos proyectos profesionales para este 2024, Fabiola insiste: "Yo de la mayoría de las cosas me entero por vosotros, porque no estoy pendiente, tengo una vida". Dale PLAY al VÍDEO para saber todos los detalles.

El nuevo reto profesional de Fabiola Martínez

Ajena a cualquier la polémica que rodea la vida de su ex marido, Fabiola Martínez se encuentra en estos momentos centrada en sus nuevos proyectos profesionales y en su familia, su mayor apoyo estos últimos meses. La venezolana ya prepara su nuevo proyecto en televisión, con un sorprendente nuevo reto, ha fichado como concursado del concurso de baile de RTVE, 'Baila como puedas'. Entre sus "compañeros de baile" estarán, entre otros, Lydia Lozano o el Maestro Joao.

Las bonitas palabras de Bertín a Fabiola

Hace unos días Bertín Osborne, que afirmaba rotundo su decisión de no querer ser padre tras el nacimiento del bebé de Gabriela Guillén, también habló sobre Fabiola Martínez, en la entrevista que ofreció a la revista '¡Hola!'. Muy sincero, considera que la madre de sus hijos Quique y Carlos es la mujer de su vida, a pesar de haberse separado de ella en 2021. "Echo de menos la vida en pareja, sí, pero con matices... A quien echo de menos es a Fabiola. Muchísimo. Fabiola es la mujer más importante. Fabiola es un ejemplo de todo. Es una compañera bestial", confesó. "Ella sabe que, en cualquier momento de la vida, siempre voy a estar ahí. Porque la adoro. Es una mujer de un nivel y una categoría muy poco común", añadió.