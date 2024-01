La reacción de Edmundo Arrocet tras ser borrado en el homenaje a María Teresa Campos

RTVE dio luz verde al programa homenaje que preparaban Terelu Campos y Carmen Borrego para poner en valor a María Teresa Campos en vida. Sin embargo, no llegó a tiempo. Ha sido este 5 de enero, cuatro meses después de su muerte, cuando el ente público emitía el especial en el que todos los amigos de la veterana comunicadora quisieron estar. En el repaso de la vida y obra de la comunicadora sorprendió que no se hiciera mención a Edmundo Arrocet. El humorista ha reaccionado y ha explicado cómo se siente al ver que se ha ignorado su paso por la vida de la presentadora.

En el homenaje a María Teresa Campos se pasó por alto la relación que tuvo con Edmundo Arrocet, no hubo ni una imagen del humorista, quien fue una persona muy importante en su vida, a pesar de cómo terminó el noviazgo. Sobre el hecho de no aparecer, el humorista ha reconocido a 'Informalia' que "no importa". "Cuando se quieren borrar años de la vida de una persona, lo hacen sin más y ahí queda", ha explicado. La que fuera pareja de la veterana comunicadora se encuentra en Ibiza, donde ha pasado estas fechas tan señaladas con sus nietos que viven en Londres.

No es de extrañar que Terelu Campos y Carmen Borrego quisieran ignorar la relación que mantuvo Edmundo Arrocet y María Teresa Campos. En los últimos años, las idas y venidas de las hijas de la veterana comunicadora han sido constantes con el humorista. Además, siempre han dejado entrever que la ruptura con él supuso un antes y un después en su madre y provocó que su salud se resintiera.

En una reciente aparición en televisión, Edmundo Arrocet reconocía que le habían convertido en "el malo de la película". Frente a Risto Mejide, el humorista insistía en que nunca dejó a María Teresa Campos por WhatsApp: "El día de mi cumpleaños me tenía que ir con Teresa a Málaga. Esa noche hubo una discusión sobre celos. Empezó a ser celosa porque antes no era así. Terelu me dijo que había unas fotografías mías con otra mujer. Yo le dije a ella y a Teresita que era mentira. Que si existían, que me las enseñara. ¿Tú te crees que una persona inteligente como ella iba a aguantar a alguien que la mintiera durante seis años".

El dato de audiencia del homenaje a María Teresa Campos

El especial homenaje a María Teresa Campos fue muy aplaudido a través de las redes sociales. El programa de TVE, que reunión a cientos de invitados, tanto personajes de la televisión, como de la politícela y la cultura, cosechó el 7,2% de cuota de pantalla y una media de 728.000 espectadores. No fue la opción líder de su franja.