Lejos de acabar, la guerra entre los Pantoja está más viva que nunca. Después de que Kiko Rivera se mostrara arrepentido de las polémicas declaraciones que vertió sobre su hermana, en donde aseguró que la había pegado «cuando quiso cortarse las venas», Irene Rosales ha salido en defensa de su marido. La nuera de Isabel Pantoja entraba en directo en ‘Viva la vida’ y pedía que no se machacara ni lapidara al DJ por sus palabras. Unas declaraciones que terminaron de destrozar a Chabelita Pantoja y por las que quiso pronunciarse a través de sus redes sociales.

Chabelita Pantoja se ha llevado las manos a la cabeza después de escuchar a Irene Rosales defender a Kiko Rivera de su última polémica. Cansada de todo y tras escuchar a su chico, Asraf Beno, defenderla de todos los ataques del DJ, la hija de Isabel Pantoja se abría en canal en sus redes sociales y confesaba cómo se sentía. «Me he sentido destrozada estos días. Salí de la cama ayer para hacer el examen y aunque no tengo ganas de nada, quería deciros que mi corazón hoy se siente mas fuerte que ayer. Gracias por no normalizar las cosas«, expresaba la joven.

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ no puede dejar de dar las gracias por todos los mensajes de cariño que sus seguidores le han hecho llegar en estos días. Sin embargo, llama especialmente la atención uno de los comentarios que ha querido resaltar en su cuenta de Instagram en el que se señala a Irene Rosales como otra de las culpables de este machaque continuo hacia su persona. «Ella en la nube, cuando le llaman violento es por lo que él dice que ha hecho, xenófobo por lo que él dice, machista por sus declaraciones en exclusivas, mal hermano… por dónde empiezo… y todavía dice Irene Rosales que se le respete, solo puedo decir DEMÁNDALE«, se puede leer en el tuit de una usuaria sobre el que la joven ha mostrado su total conformidad citándolo con un emoji con el que da las gracias.

Tal y como ella misma ha expresado en sus últimas intervenciones en televisión, Chabelita Pantoja no va a dejar pasar esto y tiene claro que va a llegar al fondo del asunto. La joven pone en duda el arrepentimiento de su hermano y deja claro que el hecho de pedirle ahora perdón viene motivado por las consecuencias que han tenido sus palabras.

Las polémicas declaraciones de Irene Rosales para defender a su marido

Irene Rosales es consciente de que tiene una postura muy difícil. La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha dejado claro en el programa de Emma García que siempre va a estar al lado de su marido y saca las garras por él pidiendo que se le deje de atacar. «Ha cometido el fallo de decirlo públicamente, pero no hay que machacarlo como se le está machacando con ciertas palabras y adjetivos. No hay que lapidar a las personas. Mi marido ha hecho mal en decir esas declaraciones, no voy a entrar en un debate. La gente puede juzgar la entrevista, pero no ponerle ciertos calificativos a una persona«, comentaba.

Siempre cauta a la hora de hablar de su vida privada, Irene Rosales ha explicado que cualquier persona que le conozca sabe que lo que le haya dicho a su marido se quedará de puertas para adentro y no lo expresará nunca de forma pública. «Si algo me parece bien o mal se lo digo a mi marido, pero él es adulto«, comenta. Además, sobre las especulaciones sobre una posible crisis en la pareja y una supuesta separación, la colaboradora de ‘Viva la vida’ niega cualquier tipo de rumor y deja claro que no tiene que dar ningún tipo de explicación.

Tras esto, la nuera de Isabel Pantoja abandonaba la conexión con’Viva la vida’ para poder disfrutar así del desfile de su amiga Raquel Bollo. Minutos después, Suso Álvarez confirmaba que Irene Rosales estaba destrozada por su intervención en el programa de Telecinco debido al hecho de no haber sabido reaccionar a pesar de que sabía que le iba a tocar dar la cara.