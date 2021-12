María José Campanario y Jesulín de Ubrique se convertirán en padres el próximo año de su tercer hijo en común, ya que tal y como han anunciado ellos mismos. La odontóloga está embarazada de tres meses a sus 42 años, una noticia que ha dejado boquiabierta tanta a su familia como a su entorno. Horas después de conocerse este bombazo inesperado, quien ha sido preguntada por ello ha sido Belén Esteban. La colaboradora de televisión solo tiene buenas palabras hacia la pareja, tal y como se demuestra en el vídeo que te ofrecemos en este artículo. Con el mejor de los talantes y sin ganas de avivar ninguna guerra pasada, Belén Esteban da la enhorabuena al matrimonio. «Cuando viene un bebé es una alegría para la familia. Me asombra ver a tanta prensa en la puerta de mi casa», ha dicho.

Belén Esteban no ha aclarado si su hija se ha enterado o no por una revista de esta noticia y es que en la entrevista en la que el matrimonio se confiesan solo hacen referencia a los dos hijos que tienen en común. Belén Esteban no tiene ninguna intención de batallar con ellos y les desea lo mejor, por lo que se ha plantado a la hora de dar declaraciones. Prefiere que, de momento, ellos disfruten de esta etapa, una fase que ha comenzado hace muy poco para ellos. Cabe recordar que María José Campanario está embarazada de tan solo tres meses, no siendo hasta que ha superado el primer trimestre cuando ha gritado al mundo que ella y Jesulín serán padres próximamente.

La de San Blas está centrada en sus quehaceres profesionales, en especial, en su rol como empresaria. Desde que lanzara ‘Los sabores de la Esteban’ no ha dejado de crecer, de hecho, ha lanzado varias líneas de alimentación. Por esta razón, Belén no quiere verse inmersa en ninguna encrucijada que, a día de hoy, no le merece la pena. Aunque su relación con Jesulín no siempre ha pasado por buenos momentos, parece que esta noticia ha aplacado los ánimos entre ellos y que lejos de enfrentarse, ahora mismo solo se desean lo mejor.

Quien está especialmente feliz con el embarazo de María José Campanario es Julia Janeiro. La joven no dejó de llorar cuando conoció que en solo unos meses tendrá un nuevo hermanito del que todavía se desconoce el sexo. Juls está inmersa en un proceso legal con su exnovio y acaba de romper con el actual, situación que deja claro que el nuevo estado de su madre es la mejor noticia que podía recibir.