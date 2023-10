La polémica está servida. Isa Pantoja y Asraf Beno vivieron un momento de lo más agridulce en uno de los días más importantes de su vida. En sus primeras palabras, los ya marido y mujer han obviado el momento en el que tuvieron que expulsar a Aneth de su boda por no estar invitada a ella. La que fuera amiga de la hija de Isabel Pantoja ha reaccionado tras hacerse público lo que ocurrió en la exclusiva hacienda Al-Baraka, en Sevilla.

Aneth Acosta se personó en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno sin estar invitada. Cuando se enteró, la hija de Isabel Pantoja le pidió a su equipo de seguridad que la sacase, aunque le ofreció quedarse a la ceremonia ya que había viajado hasta allí. Sin embargo, la que fuera íntima amiga de la novia se negó y alegó que quería pasar al cóctel porque tenía un compromiso publicitario con una marca. Tras hacerse pública toda esta información en 'Fiesta', la exconcursante de 'Supervivientes' corría a sus redes sociales para pronunciarse.

"En boca cerrada no entran moscas", aseguraba la joven con una imagen en la que aparecía con el semblante serio y tapándose la boca con un dedo. Unas palabras con las que la examiga de Isa Pantoja advierte con que es mejor quedarse callado que equivocarse. Además de esto, la expulsada de la boda también ha limitado los comentarios en sus publicaciones de Instagram para que nadie pueda ir a sus fotos a decirle algunas palabras. Tanto ella como su marido han publicado varias imágenes en las inmediaciones de la hacienda de la boda.

El bochornoso episodio de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno

Aneth Acosta y su marido se presentaron al enlace antes de la ceremonia. Un grupo de seguridad les dijo que tenían que salir y la representante de la radiante novia tuvo que mediar y recordarle que había sido avisada unos días antes de que no estaba invitada. "He venido porque ya tengo hotel y no voy a dejar de asistir", fueron las palabras de la examiga de Isa Pantoja, según revelaba, Marisa Martín Blázquez, quien presenció los hechos. Siguiendo las impresiones de varios testigos, Aneth parecía estar notablemente molesta y no dudó en expresar su descontento, llegando incluso a afirmar que, de ser expulsada, iba a montar un escándalo.