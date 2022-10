Kiko Hernández lo ha pasado especialmente mal, porque su último retoque estético le ha generado ciertas inseguridades y muchas críticas en redes, pero esto ha coincidido con las especulaciones sobre su vida sentimental, siendo relacionado con su compañero en el teatro y amigo, Fran Antón. Pero en medio de estar circunstancias ha decidido confesar que ya no quiere esconderse más, que no quiere vivir encerrado perdiéndose lo bueno que tiene la vida por miedo a que algo malo le suceda. Una declaración de intenciones inesperada en él la misma tarde que salía de ‘Sálvame‘ enfadado por una nueva jugarreta de su programa. Pero antes de su espantada quiso confesarse con Jorge Javier Vázquez y contextualizar por qué ha dado un giro de 180 grados a su vida.

Aunque sigue siendo muy cuidadoso con lo que se habla de él en los medios de comunicación, ahora ya ha decidido dejar de esconderse y vivir con miedo a ser visto fuera de su plató. «Me abrió la mente el fallecimiento de mi amiga Begoña. Cuando pasó, me fui a Punta Umbría y decidí cambiar de vida. Salir y entrar. Ustedes sabéis que no salía nunca ni a cenar ni a nada. Siempre muy volcado y centrado en mi trabajo. Todo era trabajo, trabajo y trabajo y me dije que aquí vas a estar cuatro días, sal a la calle y disfruta». Y eso es precisamente lo que está haciendo, aunque ahora esto le haya provocado un quebradero de cabeza al tener que dar explicaciones públicas por quién le acompaña cuando es fotografiado en sus momentos de ocio.

Kiko Matamoros ha querido mostrarle a la audiencia la visión que tenía de Kiko Hernández detrás de las cámaras, pues no se comporta de la misma forma: «Siempre le hemos visto como un poco rarito, pensé que tenía fobia a lo público o tenía miedo a relacionarse. He estado en bolos con él y le han pedido una foto y ha salido corriendo», explica como ejemplo de cómo era antes.

Kiko Hernández ha dejado claro entonces que ahora esto va a cambiar: «Clara que me expongo, porque no tengo nada que ocultar, no tengo ningún miedo», confiesa ahora que ha decidido dejarse ver y hacer su vida con normalidad sin importarle qué dirán de él o qué pueda saberse sobre su intimidad.