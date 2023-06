La razón por la que Anabel Pantoja no ha ido a la última tarde de 'Sálvame'

Todos los colaboradores de 'Sálvame' en estos 14 años se reunían en el plató este viernes 23 de junio para celebrar su despedida. Belén Esteban, Kiko Hernández, Kiko Matamoros...los rostros más reconocibles del formato ahí estaban. Sin embargo, faltaban otros que la audiencia señalaba, entre ellos Anabel Pantoja. La influencer se encuentra lejos de la península en el momento en que se está celebrando este programa especial en Telecinco. Este es el motivo: disfrutar de las aguas cristalinas y la compañía de sus amigos en las Islas Canarias.

Esta lejanía física del plató de 'Sálvame' no implica que Anabel Pantoja no sea agradecida. Se acuerda de los que fueron sus compañeros de trabajo, y le dieron una oportunidad en televisión, y todo el tiempo que pasaron juntos a través de las redes sociales. La sobrina de Isabel Pantoja compartía a lo largo de la mañana más de 26 historias. En estas publicaciones recordaba alguno de los mejores momentos que pasaron en Mediaset y que supusieron un antes y un después para ella. "Hoy acaba algo que formará parte de nosotros", comenzaba el relato de su historia. Un libro lleno de capítulos como cuándo aprendió a cocinar, vivió un mundial, realizó un documental "que lo verán mis hijos" e interpretó numerosos temas".

El recuerdo de Anabel Pantoja a 'Sálvame': "Para siempre y en mis recuerdos"

Anabel Pantoja también pudo encontrar grandes amigas, "compañeras que se hacen eternas como Belén Esteban", mientras daba clases de canto o encontró el amor de su vida, "los manolitos". Nunca olvidará ese 1 de octubre de 2021, el día de su boda con Omar, "me casé un viernes a las 17 para todos los que no acudieron y los telespectadores estuvieron en ese momento conmigo". Por todo ello, solo puede desearles lo mejor y dejarles claro que "para siempre, y en mis recuerdos, 'Sálvame'". La relación entre la influencer y el programa ha tenido muchos altibajos, como fue su finalización de la colaboración que allí realizaba. Al volver de 'Supervivientes' y empezar su relación con Julen Pereira comenzó ya a alejarse de los platós de Mediaset.

Su carrera como influencer despegaba y decidió apostar por ello. De hecho, llegó incluso a dedicarles palabras de desacuerdo hace menos de un mes por no llamarla para contrastar, en sus propias palabras, una información. "Es una pena que llaman desde las 11 de la mañana para preguntar con quién te estás acostando y para un tema tan serio no lo hagan conmigo", escribió. El problema vino a raíz de no haber apoyado a Manuel Cortés en su paso por 'Supervivientes' y no preguntarse el porqué.

En ese momento estaba teniendo un problema con su ático de Canarias que tenía que solucionar y decidió, por ello, mantenerse en un segundo plano. Atrás quedan esos malos rollos, para ellos solo hay palabras de cariño, apoyo y mucha comprensión. Tendrá tiempo de desearles, aún más, lo mejor después de que hayan confirmado una segunda vida próximamente en Netflix. Allí colaboradores como su amiga Belén Esteban viajarán a América en busca de nuevas oportunidades. De momento, Miami y México los recibirán.