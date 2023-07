Rauw Alejandro se pronuncia: confirma la ruptura con Rosalía

El pasado 25 de julio se conocía la separación entre Rauw Alejandro y Rosalía. Los cantantes ponían punto y final a su relación de más de 3 años a un paso del altar. Se habían comprometido, de hecho, en las fiestas de Año Nuevo de 2022 y pensaban ya en la boda. Ninguno de los dos se había pronunciado, hasta ahora. El de Puerto Rico emite un comunicado a través de sus redes sociales donde, además de confirmar la ruptura, niega cualquier infidelidad como la causa de ello.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas”, se muestra muy tajante Rauw Alejandro. Muchos seguidores de la pareja no entendían la ausencia del mismo en el último concierto en París de Rosalía con su tour ‘Motomami’ y aumentaban entonces las alarmas. Él, mientras tanto, se encontraba en Puerto Rico.

Rauw Alejandro niega así cualquier tipo de relación con la modelo Valeria Luque, con la que se le había rumoreado que tuvo un posible acercamiento en un camerino después de un concierto. Esto, de hecho, habría llegado a oídos de la catalana y los planes de boda se habrían terminado así. También las promesas que se lanzaron y que perduraran en canciones como 'Beso', 'Vampiros' y 'Promesa', los singles que ambos compartieron. Finalmente habrá que esperar para ver si algún día se conoce el verdadero motivo.

"Intentan destruir la historia más real de amor"

Este paso del comunicado en el que se oficializa su separación con Rosalía lo da “por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos”. Siente que con las informaciones sobre posibles infidelidades, principalmente de su parte, “intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”. Este primer paso público sorprendía incluso al propio protagonista. Quería, con estas palabras, que las cosas se vayan situando en el tiempo poco a poco. “Jamás me vi en la posición de, tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, aseguraba al comienzo de este virtual comunicado.

La compositora, por el momento, no se ha pronunciado y continúa en un segundo plano. Su última publicación se remonta a un día antes de que se conociera la ruptura, despidiéndose y agradeciendo todo el cariño por todo lo vivido en la temporada. "Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar (...) Quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado", escribía antes de dedicar un "hasta pronto" que no gustaba a sus seguidores.

Su reaparición tras unas gafas de sol y visiblemente triste en la capital de Francia podría ahora tener explicación. Aunque posó con los fans, no se mostró tan animada como lo hace en otras ocasiones. Siempre ha hecho gala de una gran simpatía, cercanía y buen humor que echaron entonces en falta. Esto sería el reflejo del difícil momento por el que están atravesando y que Rauw Alejandro ha puesto nombre, una ruptura sentimental.