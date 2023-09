Rauw Alejandro se marca un Isabel Pantoja: sus últimas indirectas a Rosalía

La ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía provocaba una gran conmoción en la sociedad puesto que se producía tan solo unas semanas después de que la cantante hablase con cierta timidez de su vestido de novia. A raíz de los rumores de una supuesta infidelidad por parte del cantante, éste publica una canción en la que explicaba sus sentimientos hacia la catalana. Ahora, el de Puerto Rico ha conquistado Barcelona con su último concierto y se ha marcado un Isabel Pantoja en toda regla. No ha parado de lanzar indirectas a la interprete de 'Motomami'.

Rauw Alejandro se venía completamente abajo cuando le tocó cantar en su concierto de Barcelona 'Hayami Hana', la canción que le escribió a Rosalía tras su ruptura. En este momento, el cantante aseguraba que al haberla escrito tan rápido todavía no se la sabía muy bien. También dejaba claro que iba a ser la primera y única vez que la cantaría en público en un concierto. "No la voy a cantar más en la vida. Nunca pensé que cantaría esta canción en vivo", comentaba antes de emocionarse hasta el punto de derramar alguna que otra lágrima.

Durante su encuentro con su público, Rauw Alejandro lanzó muchas más indirectas a Rosalía. "La música es la mejor medicina que ha creado el ser humano, yo siempre le he escrito a todas las chicas", decía segundos antes de cantar 'Museo', la primera canción que le dedicó a la catalana. Después, no dudaba en preguntarle a los asistentes que cuántos de ellos tenían el corazón roto esa noche. "Es difícil olvidar a alguien con quien te imaginabas que estarías toda la vida", proseguía. Rauw Alejandro también rendía homenaje a Rosalía y mientras cantaba 'Beso', una de las tres canciones que se incluyen en el EP 'RR' que ambos lanzaron a principios de este año, se proyectaban vídeos de algunos de los mejores momentos de la ya expareja. De la misma manera, animaba a "aceptar que esa persona ya no está" y quedarse sólo con los buenos recuerdos.

Rosalía, ajena a las indirectas de Rauw Alejandro

Desde que se conociera la ruptura entre los dos, poco o nada se ha sabido de Rosalía. Hasta hace unos días, cuando pudimos verla durante unos segundo por Miami. En concreto, se captaba a la cantante conduciendo por las calles de la ciudad, visiblemente seria y sin su particular manicura. Además, después se podía verla interactuando con un fan en compañía de su hermana, Pilar. Según se ha podido saber, la cantante estaría encerrada en un estudio grabando música. ¿Se marcará un Shakira?

1 de 3 Rauw Alejandro se ha emocionado al recordar a Rosalía en su concierto de Barcelona 2 de 3 "La música es la mejor medicina que ha creado el ser humano, yo siempre le he escrito a todas las chicas", aseguraba 3 de 3 Puso vídeos de él y Rosalía durante una de sus canciones conjuntos