Rauw Alejandro se pronuncia tras la lluvia de críticas por la cancelación de su concierto en Tenerife

Rauw Alejandro se ha vuelto a convertir en noticia, pero no porque haya avances en su separación de Rosalía. Más bien tiene que ver con su gira 'Saturno World Tour'. Este sábado 16 de septiembre tenía que ofrecer un concierto en el Golf Costa Adeje en Tenerife, pero la organización del espectáculo anunciaba hace unas horas que el evento ha tenido que ser cancelado debido a "imposibilidades técnicas producidas por empresas proveedoras ajenas a la organización y al artista".

Sin embargo, Rauw Alejandro ha recibido numerosos mensajes que lo señalan como el culpable de esta decisión. Esto le ha llevado a dar explicaciones para justificar la decisión que han tenido que tomar in extremis. "Yo no he cancelado nada TENERIFE. Cierta compañía y proveedores locales no quieren cumplir con los requisitos para nosotros poder brindarles un show a la altura que ustedes se merecen. Estoy de TOUR por el mundo entero haciendo lo que más amo y comparto la misma ilusión de verlos, al igual que ustedes a nosotros. Los quiero mucho Tenerife, ojalá encontrarnos muy pronto", declara el cantante puertorriqueño con tristeza.

El cantante ha querido defenderse ante las críticas y mensajes duros que ha recibido en las últimas horas. Muchos de ellos han apuntado a que su decisión obedece a una decisión del propio Rauw Alejandro. Y nada más lejos de la realidad. El que fuera pareja de Rosalía ha querido dejar claro que él estaba deseando reunirse con sus fans de Canarias y que nada le hacía más ilusión. Es por ello que ha querido aclarar que esta noticia ha sido recibida por él con disgusto.

Unas horas antes de que Rauw Alejandro se pronunciara al respecto, era la organización la que publicaba un comunicado anunciando la triste decisión. "Querida comunidad y seguidores de Rauw Alejandro. Con gran pesar y después de agotar todos los recursos para intentar llevar a cabo el tan esperado concierto del artista, lamentamos informarles que nos vemos forzados a cancelar el concierto programado en Tenerife por imposibilidades técnicas producidas por empresas proveedoras ajenas a la organización y al artista", empieza diciendo el comunicado.

Han trato de mover todos los hijos para evitar la cancelación

Y el texto defiende al artista: "Desde el principio, el artista ha manifestado su deseo y compromiso de presentarse ante todo su público en Tenerife. Desafortunadamente, pese a los enormes esfuerzos realizados para tratar de que este evento finalmente se realizara, sin comprometer su calidad ni seguridad, no ha sido posible y nos vemos obligados a cancelarlo".