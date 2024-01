Rauw Alejandro se pronuncia por primera vez sobre su ruptura con Rosalía

En 2023 fueron muchas las parejas que decidieron poner punto final a sus historias de amor. Entre ellas la formada por Rosalía y Rauw Alejandro. A finales de julio comenzaron a sonar con fuerza los rumores que apuntaban a una ruptura entre los dos cantantes. Una serie de comentarios que resultaron ser ciertos y a los que se sumaban una supuesta infidelidad por parte del puertorriqueño de la que ahora ha hablado largo y tendido en su última entrevista.

Rauw Alejandro ha concedido una charla al youtuber Vicente Chente Ydrach en la que, por primera vez, se ha sincerado sin pelos en la lengua sobre su ruptura con Rosalía: “Nunca lo había vivido, fue la primera vez que me pasaba algo así, y fue fuerte. Van pasando muchas cosas a la vez y uno no está preparado, no hay una enseñanza sobre eso (…) El mundo hoy día, lo que son los medios, se van al garete, el TikTok, la prensa amarilla, se inventan cualquier noticia y te ponen un titular. Te dicen la verdad en las palabras pequeñitas, pero la gente siempre lee el titular, y tiene mucha fuerza, porque es como que lo que dice el titular es lo que pasó, y no leen”, ha comenzado explicando.

Pero su testimonio no ha quedado ahí, y el intérprete de ‘Punto 40’ ha ofrecido más detalles sobre su romance con la catalana: “Nosotros llevábamos casi cuatro años y no había pasado nada, nunca salió ninguna noticia negativa, ni infidelidad ni nada, y cuando salió nuestra noticia, que ninguno de los dos queríamos decirla y lo dijeron de una manera muy… Dejando todo abierto a especulaciones”, ha continuado, visiblemente molesto por cómo se trató la información y se dejó caer que él había sido infiel a la que fuera su compañera de vida.

El bonito recuerdo de Rauw Alejandro sobre Rosalía: "Nuestra relación era muy positiva"

“Obviamente me frustra, porque está la vida del artista, la vida de la farándula, pero está la vida personal, y todo lo que he vivido en ella es real, la amistad, mi pasada pareja. Yo proyecto lo que soy yo, no un personaje, y a la gente le cuesta separar realmente lo que es Rauw Alejandro de Raúl. Fue un verano raro, fuerte”, ha asegurado el artista con total rotundidad.

Por si fuera poco, Rauw también ha hecho referencia al giro de 180 grados que ha experimentado su día a día a raíz de su ruptura: “Si yo un día quiero salir con una amiga a tomar un café, al día siguiente ya yo tengo una novia. No puedo hacer nada, trato de cuidarme”, ha señalado. No obstante, si algo tiene claro es que guarda un recuerdo muy bonito de Rosalía pese a todo lo acontecido: “No importa si ella me defiende o no, si sale una noticia diciendo que tú hiciste esto, ya te ponen el estigma (…) Nuestra relación era muy positiva, nada tóxico. Muy bonito”, ha zanjado.