Rauw Alejandro, al descubierto: se destapan sus posibles infidelidades a Rosalía

Rauw Alejandro y Rosalía han roto su compromiso 7 meses después de anunciarlo. Millones de personas se pronunciaban acerca de su ruptura en redes sociales, de hecho, pocos, muy pocos sabían de su crisis. Una noticia impactante que nos lleva a un hilo de Twitter que en cuestión de horas era eliminado por su autora, pues en él se hablaba de cosas tan delicadas como las infidelidades del puertorriqueño a la cantante de 'Motomami'. Aunque los protagonistas todavía no se han pronunciado acerca de los motivos, hemos reparado en la confesión de una mujer que hablaba de una modelo con la que supuestamente Rauw habría tenido una historia paralela.

🚨| Todas las pruebas de que Rauw Alejandro ha sido infiel a Rosalía durante bastante tiempo. ABRO HILO: pic.twitter.com/RDJbFFTmVK — ࿐ ( @xorisoredondo) July 25, 2023

Rauw Alejandro en el punto de mira

"Resulta que en Medellín, el mundo del modelaje es muy chiquito. (…) hablaré sobre un par de modelos reconocidas de la ciudad. La llamaré Lalita y Venita (refiriéndose a Valeria Duque). Ellas son mejores amigas, comparten todo. No solamente por ser modelos, sino porque participaron en realities, campañas de moda…Este año, Ra*w ha estado en su gira Satourno en Europa, Estados Unidos, México… Una de ellas es súper fan de él y por pura casualidad estaba en México donde él dio un concierto. Ella estuvo en el backstage, pudo conocer a su artista top, disfrutó del concierto y cuando terminó adivinen: se fue con el susodicho", dice esta usuaria de la red social del pajarito. Una información bomba y que podría haber llegado a oídos de Rosalía.

Aunque esto no es lo más llamativo de esta historia. Valeria Duque, la mujer en cuestión a la que se ha atribuido una relación con Rauw Alejandro, ha comentado en varias ocasiones las fotografías de Rosalía, un gesto que las fans consideran innecesario si realmente la infidelidad es cierta. Además llegó a tuitear el título de una canción de Rosalía un año antes de que viera la luz, lo que explicaría que podría no ser una coincidencia, sino que tuviera información de primera mano. La modelo por otro lado dejó ver en sus redes que había estado en el backstage de Rauw Alejandro, un privilegio al que muy pocas personas tienen acceso y no deja de incluir canciones suyas en sus stories, lo que demuestra que es una de sus mayores fans.

El entorno de Rosalía ya ha tomado varias decisiones. Prueba de ello que, por ejemplo, el padre de la artista haya dejado de seguir al que iba a ser su yerno en su cuenta de Instagram, detalle que evidencia que no quiere saber nada de él. Están decepcionados y harán lo posible por no tener contacto, al menos en lo que respecta al universo 2.0. Rosalía, por su parte, agradecía a todos lo que le había regalado la gira de Motomami, la cual sin querer había sido un auténtico tsunami en su vida. "Ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por donde empezar", decía ella en uno de sus últimos posts.