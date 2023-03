Raúl Castillo, el mejor amigo de Ana Obregón: "Hacía años que no la veía sonreír así"

La noticia de la maternidad de Ana Obregón ha revolucionado el mundo del corazón. Tal y como ha adelantado SEMANA en exclusiva, la actriz y presentadora se acaba de convertir en madre a los 68 años. Se trata de una decisión íntima de la madrileña, que ha mantenido sus planes en riguroso secreto. Solo su hermana Celia y Alessandro Lequio estaban al tanto de sus planes. Ni siquiera sus amigos íntimos, entre ellos Susana Uribarri y Raúl Castillo, conocían sus intenciones. Este último ha hablado con nuestra revista tras enterarse de la existencia de una niña en la vida de Ana. “Estoy muy feliz y contento. Llevo todo el día con una sonrisa en mi cara”, nos cuenta. “Me enteré ayer de la noticia. No sabía nada. Yo estaba en mi casa y me escribió Ana para decirme que si podíamos hacer una videollamada y allí me contó todo. Se me llenaron los ojos de lágrimas de la emoción". Sin poder ocultar su felicidad nos ha explicado que "hacía años que no la veía sonreír así".

"Ayer le vi una sonrisa que no se la veía hace años", insistía. "Es una noticia buena y preciosa. Tengo muchas ganas de darle amor a esa bebita", añadía. Raúl Castillo es amigo de Ana desde hace décadas. Nadie como él conoce el profundo dolor que ha supuesto para ella la pérdida de su único hijo, Aless, fallecido el 13 de mayo de 2023 tras dos años batallando contra el linfoma de Hodgkin que padecía.

