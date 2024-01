Se descubre la rara enfermedad que padece el marido de Patricia Pérez

El marido de Patricia Pérez, Luis Canut, ha estado cuatro meses ingresado en el hospital hasta que los médicos han descubierto la grave enfermedad que padece. La periodista, muy emocionada, no ha podido evitar emocionarse al hablar del calvario que ha sufrido su marido y las graves secuelas que le ha dejado: "Perdió la visión de un ojo".

Patricia Pérez ha desvelado la rara enfermedad que ha obligado a su marido, Luis Canut, a estar ingresado durante cuatro meses en el hospital y que le ha dejado graves secuelas. "No es la persona que era", ha confesado emocionada la periodista. Y es que, según ha contado la periodista en 'TardeAr', a los médicos les costó mucho diagnosticar su afección dado lo poco habitual de la situación.

Patricia Pérez: "Mi marido perdió la visión de un ojo"

"Mi marido está mucho mejor, perdió la visión de un ojo, no tiene vista frontal, perdió el sentido del olfato, el gusto, el oído... pasó por un infierno, la verdad y fue muy largo", ha explicado en el programa de Ana Rosa. "No es la persona que era, pero cada día está mejor", ha confesado rota de emoción.

Según adelantaba Marlasca en el programa de Ana Rosa Quintana, "los problemas de salud de Luis Canut lo llevaron al borde de la muerte. Cuatro meses en un hospital, ahora, afortunadamente, empieza a recuperarse, pero ha perdido la visión de un ojo. Llegó a pesar tan solo 52 kilos y todo por una enfermedad, meningitis, cuyo principio vino por el contacto de un excremento de ave".

En concreto, la rara afección que padece Luis Canut es meningitis criptocócica, una enfermedad que se transmite por inhalar polvo de suelo contaminado con excrementos de aves en los que está presente el microorganismo cryptococcus. "Luis Canut tuvo mala suerte de caer en esta enfermedad, que costó mucho tiempo a los médicos en saber qué era. Pero la presentadora, nutricionista y amiga, Patricia Pérez, no se separó de él", añadía Ana Rosa Quintana antes de dar paso a Patricia Pérez que se rompía en directo al hablar en el programa del duro calvario por el que ha pasado su marido. "Ahora está bien dentro de no ser la misma persona que era, le quedarán secuelas", añadía emocionada Patricia Pérez.

"Lo que más le ayudo es que estuve con él en el hospital los cuatro meses. Yo quería que no se sintiera solo", explicaba. En cuanto a cómo se pudo contagiar Luis Canut, Patricia ha compartido que "la meningitis criptocócica se contagia por inhalación. Los aerosoles de esa levadura todo el mundo los respira, porque está en las heces de todas las aves". "No suele atravesar las mucosas, pero si va atravesando barreras, su sitio favorito es el cerebro, y es una levadura letal", añadía.

"Nosotros vivimos en una zona con muchos árboles, con cotorras, palomas. La gente que vivimos por aquí tenemos más posibilidades, no es habitual que sea tan abrupta. No es que esté en contra de las palomas", se justificaba Patricia. "Yo sí, me caen fatal", concluía Ana Rosa Quintana.