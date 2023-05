Raquel Perera, sobre la salud mental de Alejandro Sanz: "Yo he intentado ayudarlo"

El estado de salud de a Alejandro Sanz está en boca de todos. Desde que el cantante anunciara que no está pasando un buen momento han saltado todas las alarmas. Hace unos días preocupaba a todos al hablar de "tristeza y cansancio, además de asegurar que "a veces no quiero ni estar". Poco después reaparecía para agradecer todo el cariño recibido y confesar que este fin de semana ha "tenido un brote fuerte". Este miércoles, su exmujer, Raquel Perera, ha hablado sobre su salud mental ante las cámaras. “Yo he intentado ayudarle en todo lo que he podido. Creo que es un momento temporal y pasajero. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal que de repente se sienta cansado y cuando estás en los escenarios con mucho aplauso y mucho éxito. Cuando llegas de repente a descansar cuatro o cinco días, te baja todo eso".

"Me quedo con el mensaje de un ser humano que comparte sus sentimientos de forma sincera y natural", asegura Raquel Perera

Raquel Perera ha hecho estas declaraciones en el plató de 'Espejo Público', donde ha ido a promocionar 'Para que no te olvides', un libro de autoayuda e en el que da pautas para afrontar la vida con valores y con autoestima". En el programa ha contado que dedica esta obra a sus hijos, ya que quiere que profundicen en la inteligencia emocional. Algo que ha cultivado a lo largo de los últimos años, especialmente tras separarse de Alejandro Sanz. Cree que el padre de sus hijos ha sido muy honesto al hablar de manera tan abierta de su estado.

"Me quedo con el mensaje de un ser humano que, en un momento de vulnerabilidad y de fragilidad, quiere compartir sus sentimientos de forma muy sincera y natural. Además, creo que también es importante para cualquier ser humano que acepte que está en un momento malo que es importante para poder curar cualquier cosa que quieras curar. Es imposible ocuparte de algo que desconoces que existe. Y también me parece muy importante diferenciar la tristeza de la depresión porque no es lo mismo", ha destacado.

"El dolor nos saca la parte fea de nosotros", dice la ex de Alejandro Sanz

La que fuera pareja del cantante ha dicho que le desea lo mejor a su ex: "Esto me lo estoy imaginando y poniendo en mi boca porque no lo sé... Creo que son momentos puntuales de cansancio y lo mejor de todo es que lo ha reconocido. Lo mejor que puede hacer es lo que va a hacer: subirse a los escenarios".

Cuando Susanna Griso le ha hablado de separaciones cuando hay hijos por medio, como ha sucedido a Shakira y a Piqué, esta le ha contestado que los hijos deben ser siempre la prioridad para ambas partes: "A mí no me parece justo trasladarles a mis hijos, con una edad sobre todo pequeña, cuáles son mis frustraciones, mis dolores y mis penas. Cuando en realidad su padre sigue siendo el mismo padre excelente, aunque mi relación con él haya pasado por lo que pasó".

Y añadía: “A mí eso me parece terrible, pero terrible sobre todo por las consecuencias que trae a los niños. El dolor nos saca la parte fea de nosotros y tenemos que manejar muy bien ese ego porque nosotros no somos nuestro ego, nosotros somos nuestra conciencia y la conciencia siempre nos dice cuál es el mejor camino y qué es lo correcto. A veces ese orgullo, esa herida y ese dolor no nos deja ver la parte buena de todas las cosas".