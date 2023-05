Raquel Perera está muy de actualidad. No solo porque le ha salpicado el preocupante mensaje de Alejandro Sanz en las redes sociales. La que fuera mujer del cantante ha presentado este miércoles su libro, 'Para que no te olvides', en Madrid, y rodeada de muchos amigos, que no se han querido perder esta cita.

Para ella escribir este libro ha sido una terapia: "Sin yo saberlo me ha recolocado otra vez muchas de las cosas que ya casi se me habían olvidado y sí, fundamentalmente me siento con más derecho de decirles a mis hijos que me gustaría que prestaran mucha atención a las cosas de las emociones, de la inteligencia emocional, que se preparan mucho internamente para estar siempre sólidos y consistentes en cuanto a los que le pueda traer la vida y las adversidades que siempre nos trae la vida. Sobre todo, para cualquier persona que se atreva a ser ella misma", declara

Ha abierto su corazón en este libro

No se han querido perder esta cita grandes amigos, como Isabel Jiménez, que incluso ha sido la encargada de presentar el encuentro con la escritora. Han estado hablando sobre el libro. Sin embargo, ha habido una llamativa ausencia. Sara Carbonero es una de las grandes amigas de Raquel, pero no ha estado presente en este evento.

La periodista no ha podido acompañar a su amiga en esta cita tan especial. Tampoco ha querido hacer mención sobre ello en sus redes sociales, donde compartió hace ya unas horas su última publicación. Estamos seguros de que le ha deseado lo mejor para este día a través de un mensaje privado.

Ha tenido tiempo para hablar de Alejandro Sanz

Raquel Perera ha confirmado que Alejandro Sanz volverá pronto a los escenarios: "Claro que sí, en nada. Es una persona muy querida y además yo sé que va a darlo todo porque él solo sabe darlo todo en los escenarios". En cuanto a lo que le ha sucedido, explica: "Cuando una persona tiene un impacto público tan extenso y de alguna manera confiesa el sentirse triste y cansado, insisto, son dos cosas y dos sensaciones que podemos sentir en una noche donde estás cansado realmente y donde tienes una reflexión contigo mismo, te rodea el silencio y tienes un momento e introspección con uno mismo. Es algo súper natural, lícito y muy legítimo. Lo más importante de esto es aceptarlo, darte cuenta porque es la única manera de poner solución".

Aunque hace ya unos años que tomaron le decisión de seguir caminos separados, Raquel ha querido confirmar que entre ellos sigue habiendo una buena relación: "Afortunadamente tengo una excelente relación con Alejandro, no solamente por los dos hijos que tenemos sino porque nos apreciamos y así lo deseamos".