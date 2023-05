Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz, revela cómo está él tras su preocupante mensaje

Raquel Perera ha querido mandar un mensaje tranquilizador. La ex de Alejandro Sanz, al igual que el resto de su familia, se preocuparon por él cuando leyeron un mensaje en el que revelaba que "a veces no quería ni estar", palabras que hicieron saltar todas las alarmas acerca de su estado anímico. Mientras muchos amigos han intentado levantarle el ánimo, la que ha sido su pareja durante doce años ha roto su silencio delante de las cámaras. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", decía el seguido artista en su cuenta de Twitter. Poco después Raquel ha explicado cómo está él, empatizando con su estado y mostrando una versión mucho más sosegada tras ponerse en contacto con él. No te pierdas sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press