En nuevo año 2023 ha empezado con muy buen pie para Raquel Mosquera, quien ha anunciado que se casa con Isi, padre de su hijo Romeo. La pedida de mano, retransmitida a través de su perfil de Instagram, ha tenido lugar en el domicilio de la peluquera. «Mis hijos me han dicho: ‘Mamá siéntate», arranca diciendo en un vídeo subido a su perfil. De inmediato se ve cómo su pareja le entrega un anillo de compromiso y le pide de rodillas que se case con ella. «Estoy aquí y como Dios nos ha dado la vida. Quiero que nos casemos y que busquemos la fecha para casarnos… para que ninguna persona se acerque más», le dice. «Estoy muy feliz contigo». Y ella dice que sí encantada: «Claro que sí que acepto y esta vez va la vencida. Te amo». La estampa parece idílica: los protagonistas parecen contentos y se besan. Su felicidad es máxima. Sin embargo, se trata de una felicidad que no han compartido con todos los miembros de la familia. Y es que María Jesús, hermana de la viuda de Pedro Carrasco, se ha enterado de tan importante acontecimiento por las redes.

Vídeo: Instagram

Mosquera ha dejado claro a través de las redes sociales que hay boda a la vista. Ahora podrán darse el ‘sí, quiero’ en el altar. Sus hijos, cómplices de su pareja, han sido testigos directos de la pedida de mano, de la que no sabía nada María Jesús, hermana de Raquel. Esta ha hablado con ‘Sálvame’ cuando el programa le ha llamado para darle la enhorabuena por la gran noticia. Su respuesta ha dejado a todos con la boca abierta. ¡No sabía nada!

Lo cierto es que la actitud de María Jesús ha resultado bastante indiferente. «Tampoco me influye mucho, me he enterado por las redes sociales. Es su vida, ella sabrá lo que hace. No sé si me invitará porque no tenemos ahora mismo relación», ha confesado. Asimismo, ha dejado claro que en el distanciamiento con Raquel Mosquera nada tiene que ver con Isi, al que considera «muy majo» y del que dice: «No tengo nada en contra de él».

En el caso de contraer matrimonio con Isi, se trataría de la tercera boda para Raquel Mosquera. Su primer marido fue Pedro Carrasco, ex de Rocío Jurado, con el que se dio el ‘sí, quiero’ el 31 de agosto de 1996 -tras dos años de noviazgo- en la localidad onubense de Alosno, pueblo natal del boxeador. La boda fue calificada por Rocío Carrasco como «un gran error». Ella era 26 años más joven que él y nadie daba un duro por ellos al principio, pero estaban muy enamorados. Y estuvieron juntos hasta la muerte del púgil, el 27 de enero de 2001. «Lo nuestro fue un flechazo, nos presentaron unos amigos, a mí me cautivó su sentido del humor. Empezamos a quedar y estuvimos 10 años juntos, siempre le llevaré en mi corazón”, afirmó Mosquera.

En el año 2004 volvió a casarse, esta vez con Tony Anikpe. Con él Mosquera recuperó la ilusión y tuvo a su hija Raquelita. Pero los constantes viajes de él a Nigeria hizo mella en la relación, que terminó en divorcio en el año 2007. «Que él haga su vida, yo la mía. Estamos divorciados. No olvidéis que el paso de divorciarnos lo di yo, es normal que él haga su camino. Que haya cosas que me gusten más o menos, pues sí», decía la peluquera en televisión. Un medio en el que se enteró, en riguroso directo, que su ex tenía una doble vida en el continente africano. Incluso tenía otra hija llamada Eva.

Superado el mal trago de su separación de Tony Anikpe, que finalmente regresó a su país natal, llegó Isi a su vida. Con él tuvo a su segundo hijo, Romeo, en septiembre de 2015. Ahora ha llegado el momento de formalizar su idilio. Y ella lo tiene claro, esta vez es para siempre: «A la tercera va la vencida».