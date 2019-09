Aunque no llegó a la final en su edición de ‘Gran Hermano’, Raquel Morillas es una de las concursantes más famosas de toda la historia del reality. Tras una temporada bastante regular en lo económico en la que no perdido la sonrisa, la madrileña por fin ha podido compartir una buena noticia con sus seguidores: tiene un nuevo trabajo.

Raquel Morillas se casa tras confesar sus problemas con el juego

Tal y como ha contado ella misma en su cuenta de YouTube, está a punto de ser vendedora de cupones de la ONCE, un nuevo proyecto por el que está «muy contenta» y al que ha podido acceder debido a las secuelas que le quedaron tras sufrir un accidente de tráfico en 2003.

«Como sabéis, tuve un accidente. Evidentemente,tuve unas secuelas que son ya de por vida y eso me hace tener una discapacidad y, gracias a Dios, puedo beneficiarme de eso», cuenta en el vídeo que ha compartido en YouTube y en el que resume cómo han sido los días de formación a los que ha tenido que ir.

Además, Raquel Morillas también cuenta que tuvo que hacer un examen en el que no le fue nada mal, «sólo he fallado dos preguntas de 23”, asegura, y que ya sabe manejar a la perfección el TPV, es decir, la máquina que genera los cupones. Sin embargo, lo que más ha gustado a sus followers ha sido su naturalidad para hablar de los problemas que tuvo hace años con el juego: «¡cómo no voy a aprobar algo del juego, si soy una adicta! Ya no, pero lo he sido. Todo lo que sea del juego, yo la ‘number one'».

Y a pesar de que dice estar «deseando que me veáis con el chaleco fluorescente y que me quiten los cupones de las manos», también ha reconocido que le va a dar «vergüenza ir por la calle». «Pero eso se tiene que pasar. Estoy feliz y ya era hora que las cosas malas pasaran y llegaran las buenas«, sentencia con una gran sonrisa.