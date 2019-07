Hace unos meses que Payasín forma parte de la plantilla de ‘Sálvame’, con la consiguiente inquietud que eso genera para los colaboradores habituales , ya que cualquiera es susceptible de recibir el temido tartazo. Estar trabajando tranquilamente y recibir un ataque así no es plato de buen gusto para nadie, por lo que ayer una colaboradora tomó una medida radical que, además, tranquilizó al resto de sus compañeros.

Ayer el payaso estaba en el plató, al lado de Raquel Bollo meditando sobre quién sería su víctima del día, cuando ha ocurrido algo surrealista. En cuestión de segundos, sin que nadie lo viese venir, la ex de Chiquetete se ha lanzado de cabeza a la tarta, dejando a Payasín y al resto de compañeros boquiabiertos y desatando las risas y aplausos del público. La prisa y la tensión con la que Raquel se precipitó contra el pastel hicieron que solo se diese en media cara, por lo que la andaluza no dudó en volver a repetir el gesto y pringarse del todo, para evitar así que quedase dudas sobre si su hazaña valía o no como tartazo. «Estaba de los nervios, digo o lo tiras ya o me lo tiro yo sola», dijo la tertuliana.

Lo inesperado y divertido del gesto de la madre de Manuel Cortés ha hecho que compañeras como Anabel Pantoja o Laura Fa compartan el ‘momentazo’ en sus redes sociales. El tema de los ‘tartazos’ de Payasín se volvió polémico después del accidente protagonizado por Carmen Borrego durante ‘GH DUO’, ya que la hija pequeña de María Teresa Campos tuvo que ser atendida de urgencia tras recibir el dulce ataque del payaso.