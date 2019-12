5 "Dejad a la gente vivir", decía rotunda

«Esto es injusto, me habré ido de ‘Sálvame’ y habré vuelto pero en mi trabajo cumplo y aquí de terceros no hay nadie, soy de primera como todos los demás. Ya se metió la pata con Alma y ahora otra vez ¡Dejad a la gente vivir que mis hijos no se meten con nadie! Me ponéis en la misma tesitura, no tengo problema pero no me corresponde a mí, me metéis en un marrón”, continuaba.