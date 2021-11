No es un secreto para nadie que Isabel Pantoja no atraviesa un buen momento personal. En los últimos tiempos se han unido un sinfín de problemas familiares, el reciente fallecimiento de doña Ana y el distanciamiento entre Kiko Rivera e Isa Pantoja… Raquel Bollo se ha sincerado sobre el estado de su amiga. «Sé que está mal. Para mí Isabel desde hace muchísimo tiempo no ha vuelto a estar igual anímicamente».

«Ella, a veces, se aísla. A mí también me pasa. Creo que a ella es lo que le está pasando, igual un día hace así y se levanta», ha afirmado la colaboradora durante su última intervención en ‘Viva la vida’. Se ha mostrado preocupada por su estado aunque ha recalcado que sí está arropada por los suyos. «Se dice que está sola y no es verdad. Tiene a su familia y a sus hijos».

El fallecimiento de la madre de la tonadillera, doña Ana, hace mes y medio fue un punto de inflexión en la vida de la artista. Además, dio pie a la reconciliación con su hijo. Desde aquel día Raquel Bollo no ha vuelto a visitar Cantora. «Tal como yo la vi, sé que está mal», ha afirmado. Asimismo ha reconocido que no la ha querido llamar recientemente porque «necesita su tiempo».

Raquel Bollo ha incidido en esta ocasión en que la cantante lleva mucho tiempo arrastrando diversos problemas que no la dejan levantar cabeza. «Realmente lo que ya tenía era mucho y después está el fallecimiento de su madre». Ha explicado que aunque doña Ana era mayor en cuestión de sentimientos «no hay edades», más cuando se pierde a un pilar fundamental como siempre es una madre. «Le ha cogido en un momento débil con lo cual le ha debilitado muchísimo», ha añadido.

Otro punto clave es la relación que mantiene con su hijo. Se reconciliaron tras más de un año sin hablarse y después de las incendiarias declaraciones que realizó el DJ en el programa ‘Cantora, la herencia envenenada’ donde denunció un falso robó en Cantora. Aunque todo indica que siguen sin recuperar los lazos del pasado. Raquel Bollo ha subrayado que hasta donde ella ha podido saber «Kiko ha tenido conversaciones con su madre».

Kiko Rivera vuelve al ‘Deluxe’

El DJ, que continúa en el ojo del huracán, se sentará este noche en ‘Sábado Deluxe’ donde tratará diversas polémicas. Desde el enfrentamiento que tiene con su prima, Anabel Pantoja, tras la muerte de su abuela al distanciamiento con su hermana, Isa Pantoja, pasando por la reciente reconciliación con su progenitora. Una esperada entrevista que seguro dará mucho que hablar y que se produce en medio de una de las etapas más difíciles de su vida, tal y como él mismo ha señalado en más de una ocasión. No solo Isabel Pantoja está muy tocada, también su hijo quien se está refugiando en el trabajo y en su familia.