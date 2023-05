Raquel Bollo emprende acciones legales contra el padre de su nieta: hablamos con ella

Raquel Bollo no piensa quedarse de brazos cruzados. La colaboradora de televisión ha emprendido acciones legales contra Juan José Peña, el padre de su nieta y expareja de Alma Cortés, tal y como ella misma nos ha confirmado. Unas graves acusaciones contra ella han sido la gota que ha colmado el vaso, situación que le ha llevado a poner el asunto en manos de sus abogados. Aunque Raquel intenta no alimentar polémicas y mantenerse al margen, sí que nos reconoce lo incómodo que le está resultando lo sucedido. "Es un tema muy serio que afecta a una menor y no quiero dar ninguna explicación", nos dice rotunda. Está molesta e indignada, por lo que ha tomado cartas en el asunto.

La madre de Alma y Manuel Cortés debido a las acusaciones vertidas a través de redes sociales por el padre de la hija de Alma, ha decidido recurrir a su equipo legal, el cual ha emitido un comunicado en el que se explican las acciones legales que se emprenderán contra el padre de la única hija de Alma. En SEMANA nos negamos a reproducir las acusaciones del joven debido a su gravedad, siendo sus palabras el motivo que le llevará a los juzgados en el futuro. "Estoy haciendo todos los pasos legales y acogiéndome a un convenio regulador que ambos firmaron antes de irse Alma", nos explica Raquel.

Juan José Peña no parece estar de acuerdo con el tiempo compartido con su hija desde que Alma comenzara en 'Supervivientes' y ha estallado en redes sociales. Un estallido por el que se llevarán a cabo todas las acciones legales que sean pertinentes contra el autor. "En primer lugar, hemos de esclarecer que en ningún caso nuestra patrocinada ha incumplido el convenio regulador que las partes firmaron en su debido momento con carácter previo a que Dña. Alma Bollo comenzase su participación en el concurso televisivo 'Supervivientes'. Más bien, lo que ha hecho siempre y en todo lugar nuestra mandante ha sido velar por el estricto cumplimiento del mismo, así como por el interés superior del menor", comienza diciendo el escrito al que ha tenido acceso este revista.

Consideran que con sus palabras Juan José Peña ha imputado "el rapto de una menor a todas luces constituye una vulneración contra el derecho al honor de la Sra. Bollo Dorado". Además, Raquel Bollo asegura a través de sus representantes legales que "cualquier imputación sobre la conducta infundada que se le achaca públicamente a mi patrocinada será objeto de la correspondiente querella criminal por vulneración de su derecho al honor, reservándose cuantas acciones legales para defender el derecho a la intimidad personal de la menor de edad". Cansada de hacer frente a este tipo de situaciones, Raquel Bollo hará todo lo posible por defender todo lo que tenga que ver con su hija hasta que regrese de la isla.