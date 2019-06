Raquel Bollo se confunde de época para ir a El Rocío

9 Raquel Bollo ha puesto rumbo a la aldea de El Rocío un año más

Quedan unos días intensos de camino por delante, pero Raquel Bollo está emocionada ante esta experiencia, que repite cada año. Ella misma ha escrito en su Instagram la felicidad que siente cada vez que llega la fecha: «Y quien me enseñó la salve a pedir con fe y rezarle, que con fe todo se alcanza, Dios te salve reina y madre, madre de mis esperanzas… #devocion #rocio #unañomas Diseñadora @consolacionayala«, ha escrito junto una imagen en la que muestra su look rociero.

Raquel Bollo no deja de sorprendernos y ha llamado la atención no solo por ser uno de los rostros conocidos que ha puesto rumbo a El Rocío, sino porque ha lucido un look para analizar al detalle. La colaboradora ha elegido para la ocasión un vestido de cuadros en tonos blancos y beige, con cuello de barco y con volantes, tanto en la parte de abajo como en las mangas.