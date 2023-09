La colaboradora y la exconcursante de ‘Supervivientes’ han reaccionado a la decisión de Isa Pantoja de no invitarlas a su boda con Asraf.

Apenas queda un mes para la boda de Asraf Beno e Isa Pantoja, y sin embargo, esta última ya ha dejado claro quién quiere que no esté en su gran día. Del mismo modo que Kiko Rivera no será uno de los invitados, tampoco lo serán ni Raquel Bollo ni sus hijos. Una negativa a la que ahora ha tenido oportunidad de responder la ex de Chiquetete con motivo de su aparición en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, y concretamente en el desfile de Paloma Suárez.

Vídeo: Europa Press

La sevillana ha tomado la palabra para lanzar un zasca en toda regla a la hija de Isabel Pantoja: “¿Quién ha dicho que yo iría a la boda? Se ha dado mucho bombo a la boda pero nadie ha preguntado si queríamos ir”, comenzaba explicando la tertuliana, para después asegurar que la futura novia “no estuvo en el bautizo de su nieta”, del mismo modo que Raquel tampoco estuvo en el de su hijo. Sea como fuere, Raquel Bollo ha querido desearle “toda la felicidad del mundo”. ¡Dale al play para conocer sus declaraciones íntegras!

Por otro lado, Alma Cortés Bollo también ha reaccionado a la decisión de Isa Pantoja: “Es que aquí hablamos de invitaciones, pero no de si queremos ir o no”, ha respondido, asemejándose mucho en su contestación a su progenitora. “Eso es un día feliz que tienes que compartir con los que consideres que son tuyos, con los que te hagan feliz y con los que estén en tu vida”, ha zanjado. ¡Dale al play para no perderte su reacción!

Vídeo: Europa Press