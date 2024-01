Raquel Arias revela los planes de Gabriela Guillén tras el nacimiento de su hijo

Raquel Arias, amiga íntima de Gabriela Guillén, ha dado algunos nuevos detalles de los planes que tiene la fisioterapeuta tras el nacimiento de su hijo. Gabriela, que ha roto a llorar en su primera aparición ante los medios, "no le va a pedir una manutención" a Bertín Osborne, según la colaboradora de televisión.

Después de visitar a su amiga en casa y conocer de primera mano cómo se encuentra Gabriela Guillén tras dar a luz, Raquel Arias ha podido dar algunos nuevos detalles de cómo se encuentra la ex pareja de Bertín Osborne. Y cuáles son sus planes con respecto al padre de su hijo quien ya ha confirmado su intención de que "no iba a ser padre" porque "no quiere ejercer de padre".

En el plató de 'Así es la vida' ha confirmado que no existe todavía comunicación alguna entre Gabriela Guillén con Bertín Osborne, ni con su entorno . "La madre va a ser Gabriela Guillén porque por suerte las mujeres no necesitamos un hombre que nos mantenga", ha afirmado de forma rotunda. "No le va a pedir una manutención", añadía, con respecto a la intención de su amiga al respecto del futuro de su bebé.

Además, Raquel Arias negaba que entre los planes de Gabriela Guillén esté, de momento, romper su silencio con alguna entrevista exclusiva. "Si algún día habla, lo hará con pelos y señales. Y el día que lo haga, esto va a explotar", prometía. También ha revelado un dato que, hasta ahora, no había salido a la luz, el peso de su bebé: 3,390 kilos. El pequeño, según la colaboradora tiene las cejas y los ojos claros, de momento.

Gabriela Guillén se rompe ante la prensa

En el mismo momento en el que Raquel Arias estaba dando estos detalles en el programa de Telecinco, Sandra Barneda interrumpía su intervención para conectar en directo con la periodista que esta a las puertas de la casa de Gabriela Guillén quien hablaba, por primera vez, ante los medios de comunicación. Muy afectada, la ex pareja de Bertín, rompía a llorar ante las cámaras.

Vídeo: Europa Press

“No me encuentro bien por todo lo que he pasado (…) Estoy fatal, ¿cómo voy a estar? De verdad, ya no puedo más, solamente quiero criar a mi hijo en paz, por Dios”, ha confesado, entre lágrimas.

Sin duda, estos son momentos muy complicados para Gabriela quien se convertía en el centro del foco mediático tras salir a la luz la noticia de su embarazo, fruto de su relación fugaz con Bertín Osborne. Un embarazo que ha llevado en solitario después de que el artista decidiera no acompañarla en el proceso. Como tampoco lo hará a partir de ahora, según él mismo ha afirmado. En su exclusiva para ¡Hola!, el cantante ha afirmado que “no iba a ser padre” porque “no quiere ejercer de padre”. A pesar de ello sí “ayudará” económicamente a Gabriela si finalmente, después de someterse a una prueba de paternidad se confirma que el bebé es hijo suyo.

A pesar de todo, Bertín se refería con mucho cariño hacia Gabriela: "Es una chavala estupenda, es buenísima gente. Muy atractiva, muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella".