El supuesto plantón de Isabel Pantoja a Chabelita en su debut musical, los pucheros de la joven al hablar de la ausencia de su madre y los mensajes de la tonadillera acusando a su hija de hacerse la víctima se han convertido en la telenovela otoñal de la que todo el mundo habla. La soledad de la joven, la chulería de su novio, las durísimas palabras de Kiko Rivera e Irene Rosales… no hay detalle que sirva para rebajar una tensión familiar que parece ir a más cada día que pasa.

Las palabras de Rappel sobre el enfrentamiento entre madre e hija

Ayer Rappel tuvo un evento y allí sorprendió a todos al pronunciarse acerca de la guerra que se libra en Cantora, con un posicionamiento firme en favor de la viuda de Paquirri: «A mi me da mucha pena Isabel, la madre. Pienso desde fuera como espectador que Chabelita no podía en un momento dado decir nada, nada, que pudiera herir la sensibilidad de su madre. Ella tiene que estar muy agradecida a la madre que la adoptó».

«Muy agradecida de ser Pantoja de apellido y de esa señora que ha luchado y luchado por ella, para darle todo. Y yo creo que no lo está valorando. Isabel Pantoja está sufriendo porque aunque no la ha parido es su hija, y ella no se merece eso. Se merece que sus hijos la quieran porque ella está luchando por ellos y son criaturas a las que no les ha faltado de nada gracias a la madre que tienen, y no lo están valorando. Yo creo que tendría que recapacitar y valorar la madre que tiene».

La distancia entre Chabelita e Isabel pantoja

El hecho de que Chabelita no sea hija biológica de la Pantoja ha sido en más de una ocasión un tema que algunas voces han sacado a relucir a la hora de buscar una explicación a los desencuentros entre la joven y su madre y su hermano, pero ha sido ella misma quien cada una de esas veces ha reiterado su eterno agradecimiento hacia su madre por haberle dado la vida que tiene.