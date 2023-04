Rafael Amargo señala a la Policía: "Me dieron una paliza y tengo dos costillas mal"

El día 16 de marzo saltó a los medios la noticia de que Rafael Amargo había sido de nuevo detenido. Esta vez en Alicante justo antes de que actuara en restaurante, detención de la que SEMANA dio muchos detalles. Un proceso que se llevó a cabo porque los agentes descubrieron que, presuntamente, durante los últimos meses había seguido traficando con sustancias estupefacientes desde su casa. Fue solo unos días más tarde cuando se filtró el vídeo del momento en el que la tensión crecía por instantes y sobre la que ahora el protagonista ha querido romper su silencio. El bailaor ha acusado a la Policía de haberle supuestamente agredido y, siempre según su versión, tener todavía secuelas.

"De la paliza se me ha quedado algún bultillo en la cabeza, que vamos a ver qué es. Dos costillas en el lado derecho que no han quedado bien y eso cuesta muchísimo de curar. Es muy doloroso por la respiración, imagínate bailando. Al defenderme, como estaba atado, lo único que me quedaba era morderle", ha dicho Rafael Amargo. El artista asegura no comprender la actuación de las autoridades, tampoco el giro drástico que dio su vida a finales del año 2020, fecha en la que fue detenido por primera vez antes de que se estrenara 'Yerma'

Su reciente detención en Alicante, al detalle

El artista no llegó a actuar en la sala en la que estaba previsto demostrar su arte, tal y como se dijo, sino que todo ocurrió en los momentos previos a su espectáculo. "Nos llamaron cerca de las 11 de la noche para comunicarnos lo que había pasado", nos explicaron desde el local. La sorpresa era evidente, más aún si se tiene en cuenta que los clientes que le esperaban eran amigos del bailaor. "Llamó alguien cercano a Amargo para avisar", añadieron. Se quedaron en shock, siendo poco después cuando se publicó que Rafael Amargo llevaba mucho tiempo siendo investigado. Se le decretó libertad provisional, aunque con medidas cautelares.