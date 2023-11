Rafael Amargo, a prisión provisional por riesgo de fuga

Rafael Amargo ha recibido la peor de las noticias. Han decretado prisión provisional para el bailaor por un delito contra la salud pública, de hecho, el juez ha ordenado su inmediato ingreso en un centro penitenciario. Ha sido en 'En boca de todos' donde han revelado que el artista no había acudido a firmar a los juzgados, por lo que se le llevará a la prisión del Soto del Real en Madrid. "’Ayer se celebró una vista, hoy se ha conocido el auto, ha ido a recogerlo el propio Rafael Amargo y lo han dejado detenido en la Audiencia Provincial y en las próximas horas va a ser trasladado a prisión", ha explicado Nacho Abad, presentador del programa de Cuatro.

Rafael Amargo ingresa en la cárcel del Soto del Real en Madrid

Según han avanzado, Rafael Amargo no ha ido firmar el día 1 de noviembre, una obligación que cuando se pasa por alto lleva a pensar que podría existir "riesgo de fuga". Algo que no ha terminado de extrañar teniendo en cuenta que él había pedido un informe forense para demostrar que "no estaba bien" debido a que se sentía atosigado cuando iba a los juzgados cada 15 días. Es por esta situación por la que la Audiencia de Madrid ha ordenado su ingreso en prisión al existir un quebrantamiento reiterado por su parte.

Aunque se desconoce qué sucederá en el juicio, lo que sí se sabe es que está previsto celebrarse en el mes de abril. La Sección 30 de la Audiencia de la capital celebró este jueves una comparecencia en la que la Fiscalía pidió esta medida tras varias faltas de Rafael Amargo en los juzgados. Horas después de esta petición, Rafael ha sido llevado a los calabozos de la Audiencia Provincial, donde será conducido a una prisión madrileña situada cerca de la cara sur de la sierra de Guadarrama.

Rafael Amargo fue detenido por presunto tráfico de drogas

Al artista en la actualidad se le investiga por un delito de presunto tráfico de drogas en su céntrico piso de Madrid, un hecho por el que fue detenido a finales del año 2020. Meses después, en concreto en el mes de marzo de 2023, se le detuvo por la misma razón en Alicante, pero quedó en libertad provisional y se le prohibió salir del país. Un escenario que vuelve a oscurecerse con su entrada a la cárcel, la cual quién sabe si podría extenderse en el tiempo. Rafael Amargo fue detenido en el marco de la operación Codax junto a otras dos personas, entre otras, su pareja. Tras declarar quedaron en libertad con medidas cautelares como la retirada de pasaporte.