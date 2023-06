Rafael Amargo pierde los papeles tras la cancelación del juicio por tráfico de drogas: "¡Mi padre está agonizando!"

Este miércoles ha arrancado el juicio de Rafael Amargo. El bailarín, acusado de supuestos delitos de narcotráfico, se ha sentado en el banquillo para declarar por un caso contra la salud pública. Sin embargo, el juicio se ha cancelado y al salir de las instalaciones se ha mostrado muy enfadado con la prensa. Nervioso, ha desvelado que su padre está muy delicado de salud: "Se está haciendo una cizaña sin ningún sentido. Prefiero no seguir hablando porque prefiero no sufrir y sobre todo lo que más me duele es que le está costando la vida a mi padre, que está agonizando en el hospital, ¿vale? Ya, por favor, es una cuestión de recursos humanos".

Vídeo: Europa Press

"En mi casa no había nada", insiste Rafael Amargo

Amargo ha saltado cuando le han preguntado por la droga que supuestamente se incautó en su casa: "Que eso es una foto mía con la casa de otro. ¿Otra vez lo voy a decir? Lo he dicho veinte veces, se me seca hasta la boca, es de una manera y un daño que... Si tú además lo sabes que te lo he contado veinte veces, ¿por qué me lo preguntas? ¿No ves que eso es una cosa muy dañina? Venga, te lo voy a volver a repetir, tú lo sabes perfectamente porque te lo he dicho, ¿este espectáculo innecesario por qué? ¿No ves que estoy sufriendo? Que estoy contando que se está muriendo es que no entiendo, me parece ya que es que no sois personas".

"¿Te vale más hacer daño que ganar lo que ganáis de un sueldo? Te lo he dicho a ti, en mi casa no había nada". Sin poder controlar los nervios, ha insistido en su inocencia: "En mi casa no había nada, no tengo que decir que era un delito provocado. ¡Nada es nada! Pero ponen la foto para ejemplarizar y la cizaña de ejemplarizar, ¿qué más ejemplo? Dos años y medio... Hay algunos audios y algunas escuchas que tampoco han querido poner que las tiene el otro investigado que las hablen porque yo estoy callado y voy a seguir callado porque soy una persona leal y fiel, pero le está costando la vida a muchas personas", añadía.

"Se están cargando una familia sin sentido"

Lo mismo ocurre cuando le preguntan si cree que irá a prisión. "¿Qué ganas tienes tú de que vaya a prisión? ¡Me lo has preguntado tantas veces! Pues no voy a ir a prisión porque hay muchísimos tribunales a los que todavía me tengo que enfrentar. Y es que aquí no hay nada. Lo que sí hay es un daño muy grande porque desde el principio, cuando digo nada, que son cuatro letras, me han puesto todo lo que había en no sé dónde con la cara del artista y esto es una manera de ejemplarizar en muchas cosas porque hay casos en los que se ha visto evidente porque hay un accidente, porque hay unos dineros que salen, pero en mi casa que no hay nada que, además, pueden entrar y salir porque soy una persona", asegura.

"Mira, la bola se ha hecho tan grande que me encantaría que alguna vez tuvierais también la manera de algunos de tener un poco de humanidad porque uno pone mal el tema y otro tira y lo pone peor y ni uno todavía ha dicho la verdad, ninguno de vosotros". Rafael insiste en que él tiene la verdad: "Que en mi casa no había nada, que se están ocultando aquí otro tipo de cosas y que además se están cargando una familia sin sentido y sin conocimiento. Si tenéis corazón, tened la valentía de hablar la verdad. Cuando esto salga bien ¿alguno sacará una página defendiéndome de la misma manera?", ha finalizado.