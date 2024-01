Rafael Amargo inicia una huelga de hambre en la cárcel

Rafael Amargo permanece en prisión provisional. Tras ser acusado por presunto tráfico de drogas en 2020, el bailaor fue puesto en libertad con única única condición: la de acudir al juzgado para firmar cada quince días. Una regla que el coreógrafo se saltó y que se convirtió en motivo suficiente para que estuviera obligado a estar entre rejas hasta nueva orden. Es por ello que lleva cumpliendo condena desde el pasado 3 de noviembre, y más de dos meses después, ha podido saberse que no están siendo semanas en absoluto sencillas para él.

Tal y como indicaba José Ángel Leiras para ‘Fiesta’, Rafael Amargo se ha puesto en huelga de hambre al considerar que vive “una situación injusta” en la cárcel: “Decidió ponerse en huelga de hambre el pasado 4 de enero porque considera que está viviendo una situación injusta (…) Él había solicitado la puesta en libertad provisional, se le deniega el 3 de enero y el 4 de enero decide ponerse en huelga de hambre”, comienza explicando el colaborador.

Rafael Amargo, en total desacuerdo con su ingreso en prisión

Como no podía ser de otra manera, estas inesperadas palabras han hecho saltar las alarmas sobre el estado de salud de Amargo. Y, lejos de quitar gravedad al asunto, su abogada ha explicado con todo lujo de detalles cuál es la situación que atraviesa su cliente, que ha perdido 10 kilos desde que comenzó con la huelga de hambre: “El día tres tomó la decisión, el cuatro lo comunicó, el día siete yo fui a verle y ya estaba un poco demacrado, un poco mal y a partir de ahí dejó de llamarme y empezó a mandar a otros presos a llamarme (…) Le pesan todos los días para ver si está perdiendo peso de verdad o si está incumpliendo y le dijeron: ‘Elige, o te mueres o dejas la huelga de hambre’”, ha indicado.

Además, el testimonio de la letrada no ha quedado ahí y ha seguido echando leña al fuego sobre las razones por las que Rafael permanece entre rejas: “No existen motivos para que esté en prisión, yo diría que más bien es una estrategia diabólica que esté en prisión, está cumpliendo pena cuando ni siquiera ha sido juzgado y alegan riesgo de fuga cuando nunca ha habido porque él sí acudió a juicio”, ha revelado. Aún así, espera que muy pronto todo se solucione y su defendido pueda retomar su vida con total normalidad.

Por su parte, Amargo no ha vuelto a pronunciarse él mismo sobre sus circunstancias desde el pasado mes de noviembre. Fue ahí cuando escribió una carta a 'Fiesta' en la que se declaraba “inocente”: “Estoy cansado de decir que soy inocente, pero ya el tiempo lo dirá porque confío en que la Justicia me dará la razón. En estos tres años me dediqué a hacer un máster de salud mental. No he podido entregar la tesis porque ocurrió este accidente en el que me encuentro”, aseguraba, dejando entrever que ha intentado reinventarse con “sudor, valor y resiliencia” pese a estar “sufriendo mucho” con este tema.