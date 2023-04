Rafael Amargo: "Estoy en tratamiento psiquiátrico, a veces pienso en quitarme del medio"

"Llevo dos años y medio pasándolo muy mal con tratamiento psiquiátrico". Así comienza la entrevista de Rafael Amargo en 'Espejo Público'. El bailaor asegura que se encuentra "bien, gracias a Dios" tras su segunda detención, el pasado mes de marzo, acusado de supuesto tráfico de drogas. Más sereno desde que acontecieron los hechos, sostiene que cuando lo detuvieron vivió una "escena de ciencia ficción", ya que "no venía a cuento". En los últimos meses ha vivido una auténtica pesadilla, lo que le ha hecho plantearse seriamente quitarse la vida.

"El corazón lo tengo muy dolido", dice Rafael Amargo

"Uno piensa muchas cosas y... yo soy un tío muy valiente pero hay momentos en los que pienso en quitarme del medio", ha reconocido en el programa que presenta Susanna Griso. En estos momentos agradece el apoyo que ha recibido. Lo que le ha dado fuerzas para continuar es el "amor" que siente por sus seres queridos. "Creo que no voy a ser la misma persona que antes porque el corazón lo tengo muy dolido, pero me gusta muchísimo lo que hago y por el amor de mis hijos y de mi familia voy a luchar hasta el final".

Han pasado casi dos meses desde que Rafael Amargo tuviera problemas con la justicia, una vez más. El artista fue detenido en Alicante por las mismas causas que lo hicieron terminar en un calabozo, en diciembre de 2020. "Me detuvieron sin explicarme el motivo, me contestaron con unas formas y una chulería, unos sinvergüenzas. Yo estaba tirado en el suelo, llorando. Yo le di la vuelta y se lio una revuelta, me tiran al suelo para que me tranquilicen, pero cuando te castran y te pisotean la cabeza... Yo me defendí como una persona que se defiende contra seis, ¿tú te dejas que te den una paliza por la cara?", ha recordado Amargo. Insiste en que "no tenía manos" para defenderse, eso explica que cuando uno de los policías se abalanzó sobre él, le respondió con un mordisco.

"En mi casa no hay un puesto ambulante de venta de nada", asegura Rafael Amargo

Se prevé que el juicio se celebre el próximo mes de junio. Por aquel entonces fue detenido junto a su pareja y otras dos personas, por la policía en su vivienda en Madrid, por traficar con sustancias de estupefacientes, como la metanfetamina, el éxtasis y la ketamina.La Fiscalía pide para el bailaor nueve años de cárcel, al igual que solicita para el productor Eduardo de Santos. Los agentes habrían descubierto que, presuntamente, durante los últimos meses ha seguido traficando con sustancias estupefacientes desde su casa, situada en la calle del Espíritu Santo, en el madrileño barrio de Malasaña.

Es algo sobre lo que Rafael Amargo se ha pronunciado en el programa de Antena 3: "Cantidades pequeñas no, no había cantidades directamente. No sé quién son esos supuestos clientes, serán falsos, porque como no vendo nada no son clientes, son clientes falsos. En mi casa no hay un puesto ambulante de venta de nada. De nada".