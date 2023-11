Rafael Amargo rompe su silencio desde prisión y escribe una carta a un programa de televisión

Desde principios de este mes de noviembre, Rafael Amargo permanece en prisión provisional en Soto del Real, Madrid, por riesgo de fuga. Todo a consecuencia de un "quebrantamiento reiterado" de la obligación de firmar en los juzgados por un presunto delito contra la salud pública. Ahora, el bailaor se ha pronunciado a través de una carta que ha enviado al programa 'Fiesta' donde se declara "inocente".

"Estoy cansado de decir que soy inocente, pero ya el tiempo lo dirá porque confío en que la justicia me dará la razón. En estos tres años me dediqué a hacer un máster de salud mental. No he podido entregar la tesis porque ocurrió este accidente en el que me encuentro", así comienza la misiva que Rafael Amargo ha escrito desde prisión. En la misma, añade que durante esta etapa de su vida ha intentado reinventarse con "sudor, valor y resiliencia". Por lo que sus padres están contentos, aunque siguen "sufriendo mucho" con este tema. Cabe recordar que su progenitor fue ingresado grave tras la noticia de su ingreso en la cárcel.

Rafael Amargo asegura que está viviendo una injusticia: "Hay libre maltrato hacia mí"

El artista, que reconoce en la carta que ve el programa 'Fiesta' desde Soto del Real, ha tachado su caso de "injusticia". "La justicia lenta es la mayor injusticia que existe. Dicen que la mayor defensa es un ataque. Mis letrados anteriores lo han sabido de primera mano, incluso lo han sufrido conmigo, pero nunca han querido denunciar nada. Estas dudas me animaron a tener la valentía de cambiar de letrado", afirmaba.

En las diez hojas escritas a puño y letra destaca su carrera profesional. "Como sabéis son 33 años sin parar de trabajar. Además, con una carrera en el extranjero. Soy un tío al que se le conoce muy poco en mi país, me conocen de verdad amigos y profesionales". Añade que ha tenido que vender propiedades a consecuencia de todo esto. "Menos mal que tuve cabeza para administrar mis bienes". Y explica que tiene "un corazón que no me cabe en el pecho. Mi público sé que me espera porque es un amor mutuo".

"Sé que hay muchas víctimas de injusticias porque lo estoy viendo en prisión", asevera. Se ha sentido injustamente tratado y así lo expone en reiteradas ocasiones. "Hay libre maltrato hacia mí, hacia mi familia y hacia mi carrera y hacia quizás no haber querido posar como un león de circo. Ya lo dijo Rocío Jurado: 'Yo soy un artista, no un chisme'. Así que nada de exclusivas ni cosas como dicen. Lo dicho queda en estas palabras", concluye.