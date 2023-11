Rafael Amargo hace pandilla en la cárcel: "Hará una serie en Netflix cuando salga de allí"

La Audiencia Nacional ordenó la entrada en prisión de Rafael Amargo "por riesgo de fuga y quebrantamiento reiterado de la obligación de firmar en los juzgados" hasta que se celebre el juicio. El bailaor ha vivido su primer fin de semana entre rejas, unos días que habrían sido "horribles" y en los que incluso había vivido una situación "de crisis y angustia". Una versión que niega su abogado, Jaime Caballero, quien asegura que ha visto "francamente bien" a su cliente tras visitarle en el módulo de ingreso en el que permanece en Soto del Real (Madrid): "Le he visto muy bien. Dice que se encuentra perfectamente, que no tiene ningún tipo de problema de salud ni de nada, y yo me he quedado sorprendido. Francamente, sorprendido en positivo".

Vídeo: Europa Press

Rafael Amargo no quiere que su padre le visite en prisión

Eso sí, tiene algo claro: de momento no quiere recibir visitas de sus familiares. En especial su padre, que está delicado de salud y al que vivir algo tan llamativo puede costarle un gran disgusto. "No quiere que su padre sufra y que tenga que verle ahí dentro", explica su letrado. Tal ha sido el impacto que ha provocado en su progenitor que ha tenido que ser hospitalizado tras la entrada en prisión de su hijo. Según cuenta su círculo "se encuentra mal", pero ante todo defiende la inocencia de Rafael. Una relación entre padre e hijo que ha pasado por altibajos, de hecho, han estado épocas sin ningún contacto entre ellos. Así nos lo contaba una persona muy próxima al bailaor a este medio: "Se ha alejado de él porque le dice las cosas como son. A su padre hay cosas que no le gustan y le habla claro".

El bailaor quiere narrar su experiencia en la cárcel y contar todo en una plataforma audiovisual

Rafael Amargo intenta mantenerse fuerte, tanto que ni siquiera está necesitando medicación para poder conciliar el sueño, no siendo este su único avance en sus primeros días en la cárcel. Y es que Rafael Amargo ha logrado integrarse con los otros presos, lo que deja ver que se está adaptando bien a su nueva vida, la cual ha dado un giro de 180 grados en cuestión de días. "Ya tiene en el módulo amigos, ya está rodeado de amiguetes y de aquí a nada estará bailando, o sea que ha tardado poco en hacerse con sus compañeros. Dice que está encantado y que va a hacer una serie de Netflix con su experiencia en la cárcel", apunta su defensor a los micrófonos de Europa Press. Unas palabras que evidencian que tiene muchos planes por delante, entre otros, llevar su historia a una plataforma audiovisual.

¿Qué drogas encontraron en casa de Rafael Amargo cuando fue detenido?

El artista no parece estar incómodo en la cárcel o al menos esa es la sensación que quiere transmitir ahora. Eso no quita que vaya a presentar un recurso para intentar revocar su prisión provisional. El bailaor está acusado de tráfico de drogas, un delito por el que se enfrenta a nueve años de prisión por presuntamente "distribuir metanfetamina y otras sustancias" desde su casa en un barrio céntrico de Madrid. Aunque él niega los hechos, en el registro de su vivienda se encontraron 100 gramos de metanfetamina, tres botes de popper, 40 gramos de ketamina, 8 móviles, un peso y unos 6.000 euros en metálico. Mientras su letrado dijo que estas cantidades "eran para consumo propio", la investigación puso a Rafael Amargo contra las cuerdas debido también a que había seguimientos y escuchas comprometidas.

La última en pronunciarse acerca de la nueva situación de Amargo es su pareja, Luciana Bongianino, quien ha salido del paso para defenderle. Considera que se está sometiendo a Rafael Amargo a una situación muy injusta, aunque es consciente que la persona que decidirá sobre su futuro legal no será ella, sino un juez.