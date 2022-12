Rafa Nadal y Xisca Perelló llevan tiempo construyéndose la casa de sus sueños. La pareja está deseosa de poder mudarse, aunque son conscientes de que hay que esperar para que todo esté listo. Para ellos ya ha comenzado una cuenta atrás, de hecho, se ha revelado que en tan solo cinco meses podrán estrenar el que es su nuevo hogar. Las obras de la residencia que han empezado de cero en Porto Cristo, una de las zonas más exclusivas de Manacor (Mallorca), están llegando a su fin, aunque el proceso ha sido lento. Llevan más de dos años y medio de obras y, aunque el exterior está prácticamente acabado, queda el interior y los remates del mismo.

Será en mayo del 2023, si cumplen los plazos previstos, cuando Nadal, su mujer y su bebé podrán trasladar todos sus enseres y empezar de cero en otra casa. Treinta y seis meses después de que comenzara el proyecto, la familia Nadal pronto podrá mudarse y decorar su casa a su gusto, algo que están deseando hacer cada uno de los integrantes. Es habitual ver, día tras días, a albañiles, técnicos o diferentes trabajadores en esta obra que tantos comentarios ha despertado entre los vecinos de alrededor. Aunque el ruido se ha convertido en el fiel compañero de la zona debido a la incesante obra, lo cierto es que queda poco para que todo termine.

Si bien son pocos los detalles que se conocen de la vivienda, lo que sí se puede ver fuera es que la casa tendrá dos plantas, varias terrazas y grandísimos ventanales que, por cierto, ya han sido instalados. La residencia de mármol grisáceo ha sido diseñada por el arquitecto mallorquín, Tomeu Esteva, donde ha dejado un acceso privado a la playa. Una estrecha escalera es la que conduce a la entrada de la Cova des Correu y el lugar desde donde puede ver su espectacular barco: un yate de 23 metros de eslora valorado en más de 5 millones de euros.

Aunque Rafa Nadal no es muy dado a hablar sobre sus planes, desde que es padre no ha podido evitar ser preguntado acerca de esta nueva etapa. El tenista se define como cualquier padre y no esconde la época tan bonita que le ha traído la paternidad, siendo precisamente su hijo y su pareja lo que más echa de menos cada vez que tiene que viajar por trabajo.