Rafa Nadal, vacaciones en familia en el paraíso tras su operación

Al mal tiempo, buena cara. Eso es lo que piensa Rafa Nadal, que el pasado 5 de noviembre fue operado del tobillo después de arrastrar una lesión. Unos días después e inmerso en la recuperación, el tenista ha decidido disfrutar de unos días lejos del frío junto a su familia y ha hecho las maletas rumbo a un destino de lo más paradisíaco.

El tenista español ha viajado hasta Exuma, en las Bahamas, para relajarse y desconectar de la rutina. “Vacaciones en familia! Holidays with family! Have been an unforgettable week in exumas! Thanks to the crew and to the great team of @sunreefyachts and @sunreef_yachts_charter for everything! 😍”, [“Ha sido una semana inolvidable en Exumar. Muchas gracias a todo el equipo de Sunreef Yachts por todo”], ha escrito junto a una galería de imágenes de sus vacaciones.

Rafa Nadal y su familia ha tenido la suerte de pasar unos días en un increíble catamarán de lujo, donde han disfrutado de todas las comodidades. El tenista ha compartido imágenes junto a su madre, Ana María Parera, y su hermana Maribel. No sabemos si su pareja, Xisca Perelló, ha podido viajar junto a ellos o los compromisos profesionales la han obligado a permanecer en España.

Rafa Nadal ha compartido una galería de fotos de sus vacaciones familiares

Acompañado de su hermana Maribel

Un día después de la operación, Rafa Nadal agradeció a todos sus seguidores el cariño: “Hola a todos: Gracias por los mensajes que he recibido ayer y hoy. La operación fue bien y ya desde casa comentaros que aplazamos el partido de exhibición previsto en beneficio a los damnificados en Llavant de Mallorca”.

Unos días de relax para volver a la rutina con fuerza

Agradecido al equipo del barco

