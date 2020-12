En su entrevista en ‘El Hormiguero’, el tenista ha confesado que bebe alcohol, que es «de lágrima fácil» y que nunca lee las noticias sobre él.

Este jueves, Rafa Nadal ha visitado ‘El Hormiguero 3.0’, donde ha charlado con Pablo Motos sobre sus éxitos deportivos y ha revelado algunos detalles menos conocidos sobre su personalidad. El tenista ha compartido con la audiencia del programa un montón de detalles por los que le ha preguntado el presentador. Desde su disciplina con la raqueta («lo que te hace ganar es pegarle bien a a pelotita más que el tema mental») a su año de matrimonio con Xisca Perelló, de quien el valenciano ha recordado que «llegó una hora tarde» a su boda.

Relajado y sonriente, el deportista parecía a gusto en el plató de Antena 3. Así, fue respondiendo con mucha naturalidad a las cuestiones que le formulaba Motos. «Cuando estás bajo mucha presión te pones nervioso y empiezas a cagarla?», quiso saber. «Quien dice que no se pone nervioso miente», respondía.

«A veces duermo bien y otras no»

Ha crecido en las pistas de tenis y ha ganado 20 títulos del Gran Slam (entre ellos 13 Roland Garros), pero no por ello deja de pensar en el fracaso. «Al final he hecho eso toda la vida y hay veces que las cosas salen buen y otras en las que salen mal. Cuando salgo no sé si voy a ganar. Confío en que voy a ganar, pero tengo muy presenta la derrota… La vida continúa», confesaba. «A veces duermo bien y otras no antes de un partido importante. Al comienzo de mi carrera estaba ansioso y ahora lo controlo más. De todos modos, aunque duermas menos, tres o cuatro horas, te levantas con el subidón de adrenalina y compites bien», añadía.

La parte más interesante de la entrevista se ha producido cuando Pablo Motos se ha metido de lleno en los aspectos más cotidianos de la vida de Nadal. Cosas como si llora con las películas. A lo que el mallorquín respondía: «Soy de lágrima fácil. He llorado muchas veces con películas. Soy muy sensible. Lloro rápido. Con ‘Titanic’ lloré como un bebé en el cine, y con ‘El Rey León’. ¡Cuando murió Mufasa eso fue un drama!».

«Sí que tomo alcohol»

Otra pregunta relacionada con sus hábitos fuera del campo de juego tenía que ver con sus actividades de ocio favoritas. ¿Le gusta ir a conciertos? «No he ido a muchos conciertos. He estado en varios de Julio Iglesias. Vi a Shakira y a Bisbal pero no tengo mucho tiempo», decía. Sobre su vida social ha revelado que de vez en cuando se permite tomar alguna bebida espirituosa. «Me gusta la fiesta… ¡y sí que tomo alcohol! Me gusta el tequila».

Otra de las perlas que soltaba Nadal en ‘El Hormiguero’ es que, a pesar de su fama, no está pendiente de lo que se dice de él en internet. Si ve su nombre en los titulares online «sigo para adelante y menos si es antes de los partidos. Ni cuando las cosas van muy bien ni cuando va muy mal leo las noticias. No leo las noticias sobre mí salvo que me digan que lo lea».