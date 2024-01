La radical decisión de Genoveva Casanova desde que saltó el escándalo con Federico de Dinamarca

Han pasado casi dos meses desde que Genoveva Casanova y el Príncipe Federico se convirtieron en el centro de atención de todas las miradas. Sus imágenes paseando juntos por las calles de Madrid dinamitaban la aparente tranquilidad de la que gozaba la Casa Real danesa y también la de la mexicana, que ahora ha dado un nuevo rumbo a su vida. También la de él, pues el 14 de enero la Reina Margarita abdica y él se convertirá en Rey.

Pese a que Genoveva Casanova siempre había hecho de sus redes sociales su principal vía de escape a la hora de hablar con sus seguidores sobre su vida privada, ahora ha preferido cambiar sus hábitos. Por ahora, la que fuera compañera de vida de Cayetano Martínez de Irujo ha optado por permanecer alejada del universo 2.0 probablemente hasta que las aguas vuelvan a su cauce. Son escasas las apariciones públicas que ha llevado a cabo desde el escándalo, y todas ellas han estado motivadas por asuntos de gran importancia.

Las únicas apariciones 2.0 de Genoveva Casanova tras la polémica

Tan solo unas horas después de que salieran a relucir sus instantáneas con el hijo de la Reina Margarita, Genoveva compartía un comunicado en el que se “rectificara y desmintiera” toda aquella “afirmación o insinuación en la que se manifieste una relación sentimental con S.A.R el Príncipe Federico de Dinamarca”. Por aquel entonces, la mexicana consideró que la divulgación de esta información “causa un grave perjuicio a su honor y a la imagen”, razón por la que dejaba entrever que entre ellos no había más allá de una amistad.

Días más tarde, Casanova volvía a la carga dentro de sus redes sociales. Lo hacía para recordar a la duquesa de Alba en el aniversario de su muerte: “Te echo tanto, tanto de menos… Tu cariño, tu sentido del humor, tu forma tan maternal de preocuparte y de cuidarnos… Cómo quisiera que no te hubieras ido. Aunque a veces aún te siento aquí junto a mi. Me quisiste siempre casi como a una hija más, pasara lo que pasara. Hasta el día que te fuiste siempre me sujetaste de la mano. Gracias por tu amor incondicional”, escribía en el pie de una imagen junto a la que fuera su suegra.

Precisamente desde el 20 de noviembre, los movimientos de la actriz dentro del universo 2.0 han sido prácticamente nulos. Genoveva tiene como objetivo preservar su intimidad ahora que todos los focos apuntan hacia su persona. Algo que está consiguiendo con creces, ya sus movimientos apenas son perceptibles para la prensa y quizá este ‘anonimato’ le esté permitiendo vivir en paz su Navidad más atípica. Una fecha muy señalada en la que cuenta con la compañía de Cayetano Martínez de Irujo y su hija Amina, que se desplazaron a verla sin poder evitar que la preocupación inundaran sus rostros.